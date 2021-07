No primeiro dia dos Jogos Olímpicos de Tóquio, na modalidade de judo, Portugal podia ter conquistado uma medalha, através de Catarina Costa. A judoca teve uma excelente prestação na manhã (em Portugal) deste sábado, mas acabou por ficar no 5.º lugar e traz para casa um diploma olímpico.

Mas é claro que os Jogos Olímpicos, além das histórias de superação e da alegria dos participantes, vivem muito das medalhas. Por isso, recorde as que foram entregues este sábado.

Tiro com arco (duplas mistas)

Os sul-coreanos Kim Je Deok, com 17 anos, e An San, com 20, levaram de vencida a dupla dos Países Baixos (Gabriela Scholesser e Steve Wijler) na final da competição de tiro com arco de equipas mistas. Com um resultado de 5-3, a equipa da Coreia do Sul garantiu assim mais uma medalha de ouro para o país, a 14.ª em 17 dadas em competições por equipas desde que o atual formado foi introduzido em 1988. Na luta pela medalha de bronze, o México venceu a Turquia por 6-2.

Ouro: Coreia do Sul

Prata: Países Baixos

Bronze: México

Ciclismo (prova de estrada masculina)

O português João Almeida foi este sábado 13.º classificado na prova de ciclismo de estrada, ganha pelo equatoriano Richard Carapaz, de 28 anos, que chegou sozinho à meta. Atrás chegaram outros dois craques: o belga Wout van Aert (prata) e o esloveno e bicampeão do Tour Tadej Pogacar (bronze). Nelson Oliveira foi 41.º.

Ouro: Richard Carapaz

Prata: Wout van Aert

Bronze: Tadej Pogacar

Esgrima (espada feminina)

A chinesa Sun Yiwen venceu na final a romena Ana Maria Popescu, já no prolongamento. Popescu empatou o duelo 10-10 a três segundos do final do tempo regulamentar, mas a chinesa consegui vencer logo no arranque do tempo extra. Sun Yiwen fez o “pleno” ao ganhar o ouro, visto que no Rio de Janeiro, em 2016, tinha ganhado o bronze na competição individual e a prata na competição por equipas. A medalha de bronze foi para Katrina Lehis, da Estónia, que venceu a russa Aizanat Murtazaeva.

Ouro: Sun Yiwen

Prata: Ana Maria Popescu

Bronze: Katrina Lehis

Esgrima (sabre masculino)

O destaque vai todo para o húngaro Aron Szilagyi, que conseguiu tornar-se o primeiro atleta masculino a alcançar três títulos olímpicos de esgrima consecutivos, ao conquistar este sábado o ouro. Quarto classificado do ranking mundial, venceu na final o italiano Luigi Samele, por 15-7, reeditando as conquistas olímpicas que alcançou em Londres 2012 e no Rio 2016. O bronze foi para o sul-coreano Kim Junghwan, que venceu Sandro Bazadze, da Geórgia.

Ouro: Aron Szilagyi

Prata: Luigi Samele

Bronze: Kim Junghwan

Judo (-48 Kg)

Catarina Costa, com uma prestação fantástica, ficou em 5.º lugar, perdendo no combate da medalha de bronze para Urantsetseg Munkhbat, da Mongólia. Na outra luta pelo bronze, visto que o judo entrega duas destas medalhas, a ucraniana Darla Bilodid venceu a israelita Shira Rishony. O ouro foi para Distria Krasniqi, do Kosovo, que venceu a japonesa Tonaki Funa.

Ouro: Distria Krasniqi

Prata: Tonaki Funa

Bronze: Darla Bilodid

Bronze: Urantsetseg Munkhbat

Judo (-60 kg)

O judoca Naohisa Takato conquistou este sábado a primeira medalha de ouro para o Japão, a competir em “casa”. Takato, tricampeão mundial e bronze no Rio de Janeiro, em 2016, venceu a final dos -60 kg masculinos, ao bater o taiwanês Yang Yung-wei. As medalhas de bronze foram para o cazaque Yeldos Smetov e o francês Luka Mkheidze.

Ouro: Naohisa Takato

Prata: Yang Yung-wei

Bronze: Yeldos Smetov

Bronze: Luka Mkheidze

Tiro de carabina a 10 metros (feminino)

A chinesa Qian Yang foi a atleta a conquistar a primeira medalha de ouro dos Jogos Olímpicos. Qian Yang totalizou 251,8 pontos, batendo o recorde olímpico da especialidade, contra 251,1 da russa Anastasiia Galashina, medalha de prata, e 230,6 da suíça Nina Christen, que conquistou o bronze.

Ouro: Yang Qian

Prata: Anastasiia Galashina

Bronze: Nina Christen

Tiro de carabina a 10 metros (masculino)

O Irão conquistou este sábado a primeira medalha de ouro nos Jogos de Tóquio com o atirador Javad Foroughi a subir ao lugar mais alto do pódio na prova de pistola de ar a 10 metros, com novo recorde olímpico. Foroughi, de 41 anos, chegou aos 244,8 pontos na final e arrecadou o ouro, deixando o sérvio Damir Mikec (237,9) com a medalha de prata e o chinês Wei Pang (217,6) com o bronze.

Ouro: Javad Foroughi

Prata: Damir Mikec

Bronze: Wei Pang

Taekwondo feminino (-49kg)

Panipak Wongpattanakit, da Tailândia, conquistou a primeira medalha de ouro do seu país na modalidade, ao ganhar, mesmo nos últimos segundos, à espanhola Adriana Cerezo. A tailandesa de 23 anos confirmou o seu favoritismo, visto ser campeã do mundo. As medalhas de bronze, também duas, foram para a israelita Abishag Semberg e a sérvia Tijana Bogdanovic.

Ouro: Panipak Wongpattanakit

Prata: Adriana Cerezo

Bronze: Tijana Bogdanovic

Bronze: Abishag Semberg

Taekwondo masculino (-58kg)

Infelizmente, Rui Bragança foi eliminado logo no primeiro combate e não teve sorte com a hipótese de ser repescado. No final, Vito Dell’aquila, italiano, venceu o tunisino Mohamed Khalil Jendoubi. Os bronzes foram para o sul coreano Jun Jang e para o russo Mikhail Artamonov.

Ouro: Vito Dell’aquila

Prata: Mohamed Khalil Jendoubi

Bronze: Jun Jang

Bronze: Mikhail Artamonov

Halterofilismo feminino (49kg)

A chinesa Hou Zhihui foi a grande vencedora da competição, com 210 pontos. A prata ficou com a indiana Chanu Saikhom Mirabai (202) e o bronze foi para Windy Cantika Aisah (194), da Indonésia.

Ouro: Hou Zhihui

Prata: Chanu Saikhom Mirabai

Bronze: Windy Cantika Aisah