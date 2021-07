É uma primeira noite em que Portugal pode desde logo sonhar com medalhas. Rui Bragança, medalha de bronze nos Campeonatos da Europa de Sófia, vai procurar ser feliz no taekwondo; Catarina Costa, ouro no Grand Slam de Brasília em 2019, vai entrar em competição no judo; e João Almeida, que brilhou nas últimas duas edições do Giro e alcançou um pódio no World Tour, compete na prova de estrada.

Pelo meio, a comitiva portuguesa conta ainda com participações no ténis de singulares e pares, com Pedro Sousa e João Sousa, no remo, com a dupla formada por Pedro Fraga e Afonso Costa, no ténis de mesa, com Jieni Shao e Tiago Apolónia, no dressage, com Maria Caetano, João Miguel Torrão e Rodrigo Torres, nos 400 metros estilos da natação, com José Paulo Lopes, e ainda com a seleção de andebol, contra o Egito, na fase de grupos da modalidade.

Para lá dos portugueses, o primeiro dia de Tóquio 2020 conta com 23 modalidades e com duas estreias, já que o basquetebol 3×3 e o surf fazem as primeiras aparições no cardápio olímpico. De recordar que Frederico Morais, que iria competir no primeiro heat de surf por volta das 23h deste sábado (hora portuguesa), testou positivo à Covid-19 e não vai marcar presença nos Jogos. Dentro dessas 23 modalidades, sete vão entregar medalhas já esta madrugada: tiro com arco, prova de estrada, esgrima, judo, tiro, taekwondo e halterofilismo.

Nos destaques internacionais, saltam à vista o nadador britânico Adam Peaty, que vai estar nas qualificações dos 100 metros bruços, e ainda Rikako Ikee, a nadadora japonesa que ultrapassou recentemente uma leucemia e vai disputar as eliminatórias dos 4×100 estilos. Novak Djokovic, Daniil Medvedev, Marin Cilic, Pablo Carreño Busta, Iga Swiatek, Belinda Bencic e Ash Barty (em duplas), que vão todos estrear-se nos ténis. No torneio de futebol feminino, especial atenção para o Nova Zelândia-Estados Unidos — principalmente depois de as norte-americanas, campeãs mundiais, terem perdido o primeiro jogo contra a Suécia –, para o Suécia-Austrália, para o Países Baixos-Brasil e para o Japão-Grã-Bretanha.

Recorde o calendário dos atletas portugueses que vão estar em competição durante a madrugada deste sábado, 24 de julho:

02h54 – Pedro Fraga e Afonso Costa – Remo – Eliminatórias de Double Scull ligeiro

Horário dependente do desenrolar da competição

03h00 – Pedro Sousa – Ténis – Primeira ronda de singulares contra Alejandro Davidovich Fokina

A partir das 03h00, quarta partida – Pedro Sousa e João Sousa – Ténis – Primeira ronda de pares contra Ben McLachlan e Kei Nishikori

A partir das 03h00, oitavo combate – Catarina Costa – Judo – Categoria -48 feminino

Horário dependente do desenrolar da competição

03h00 – Nélson Oliveira e João Almeida – Ciclismo de estrada – prova masculina de estrada

03h24 – Rui Bragança – Taekwondo – Oitavos de final da categoria -58kg masculina

Hora do primeiro combate. Caso o português chegue à final, esta deverá decorrer por volta das 13h45

7h45 – Jieni Shao – Ténis de Mesa – Primeira ronda do torneio de singulares feminino contra Christina Kaellberg

09h00 – Maria Caetano, João Miguel Torrão e Rodrigo Torres – Equitação – 1º dia de Grande Prémio de Dressage Individual e Coletivo

11h02 – José Paulo Lopes – Natação – Eliminatórias dos 400 metros Estilo masculinos

11h30 – Portugal-Egito – Andebol – Fase de grupos do torneio masculino

13h45 – Tiago Apolónia – Ténis de Mesa – Primeira ronda do torneio de singulares masculino contra Olajide Omotayo