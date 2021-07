Portugal não tinha tantos mortos desde março

A Direção-Geral da Saúde anunciou ontem que a ocupação de cuidados intensivos já atingiu 70% da sua capacidade, que é de 255 camas. Um indicador a ter em conta, uma vez que é um dos critérios que o Presidente da República, que tem defendido que é preciso não voltar atrás no desconfinamento, utilizou sempre para medir o estado da pandemia e o impacto na saúde da população.

Entretanto, também o Governo acertou o discurso com o PR e tem defendido, nos últimos dias, que é preciso virar a página da pandemia, com António Costa a apontar para uma “libertação total da sociedade” no final do verão. Apesar de a ministra Mariana Vieira da Silva ter apontado esta semana para a matriz de risco dizendo que Portugal estaria agora numa zona de “vermelho menos denso”, as mortes, sobretudo numa faixa teoricamente protegida, podem ser fatores a ter em conta na decisão de novas medidas.

No mesmo dia, a ministra apontava como fator positivo o facto de o pico de casos já ter passado em Lisboa e Vale do Tejo e nos Açores. Este sábado, o boletim indica que a região norte ultrapassa ligeiramente Lisboa e Vale do Tejo em número de novos casos (1286 contra 1280), mas LVT continua a ter o maior número de casos em termos absolutos (371.891; o norte tem 368.640).

É também em Lisboa que se registam mais mortes (10). No norte, verificam-se sete óbitos.

Segue-se a região centro (302 casos e 1 morte), o Algarve (276 casos, 1 morte), Alentejo (151 e 1 morte), Açores (72 casos, sem mortes) e Madeira (29 casos, sem mortes).

A reunião do Infarmed em que se decidirão os próximos passos relativamente à pandemia está marcada para a próxima terça-feira, dia 27.