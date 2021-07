Os remadores portugueses Pedro Fraga e Afonso Costa falharam este sábado o apuramento direto para as meias-finais de Double Scull ligeiro dos Jogos Olímpicos Tóquio 2020, sendo relegados para as repescagens.

No Sea Forest Waterway, a dupla lusa foi terceira classificada na sua regata, com 6.44,09 minutos, ficando atrás da Alemanha, vencedora em 6.21,71, e da Itália, segunda em 6.24,25, que conseguiram os dois primeiros lugares.

Os dois primeiros de cada uma das três eliminatórias avançam para as meias-finais, enquanto as 12 tripulações remanescentes vão, no domingo, disputar as seis vagas por preencher, com os três mais fortes de cada uma das duas regatas a qualificarem-se.