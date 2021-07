Os Jogos Olímpicos são uma competição desportiva e isso implica algumas coisas para lá do espírito fantástico da competição, da ideia de superação e da importância desta olimpíada como pequena luz durante as trevas Covid. Implica que existe competição e, por vezes, disputada diretamente, como é exemplo dos desportos coletivos ou, só para citar alguns, o ténis, o badminton e, claro, atividades como o judo.

Não constituirá uma surpresa que, tal como acontece fora dos Jogos, as coisas por vezes ganhem um ânimo um pouco “diferente”, talvez com discussões, umas farpas ou até uns pequenos empurrões. Foi o que aconteceu este sábado no encontro de hóquei de campo entre a Argentina e Espanha.

Já com o jogo terminado com um empate a um golo, um jogador espanhol estava a queixar-se de cãibras e um adversário estava a ajudá-lo. Do nada, um outro atleta argentino vem ao encontro dos dois jogadores e, ficará por saber se há intenção ou não, acerta com parte do stick na cabeça do jogador deitado.

Escusado será dizer que nasceu ali uma pequena confusão, com uns toques aqui e ali, com alguns jogadores visivelmente (e exageradamente para umas olimpíadas) nervosos. Os Jogos são uma competição desportiva como qualquer outra e não se livra de pequenas escaramuças como estas.