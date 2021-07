O atirador húngaro Aron Szilagyi tornou-se este sábado o primeiro atleta masculino a alcançar três títulos olímpicos de esgrima consecutivos, ao conquistar a medalha de ouro na prova individual de sabre em Tóquio2020.

Szilagyi, quarto classificado do ranking mundial, venceu na final o italiano Luigi Samele, 11.º classificado da hierarquia, por 15-7, reeditando as conquistas olímpicas que alcançou em Londres2012 e no Rio2016.

O atirador húngaro, de 31 anos, tornou-se o primeiro atleta masculino a subir ao lugar mais alto do pódio em três edições sucessivas dos Jogos Olímpicos, igualando a proeza da italiana Valentina Vezzali.