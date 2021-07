O guarda-redes italiano Pierluigi Gollini vai jogar no Tottenham até final da temporada, por empréstimo da Atalanta, anunciou este sábado o clube da Liga inglesa de futebol, treinado pelo português Nuno Espírito Santo, que garantiu uma opção de compra.

Embora os londrinos não tenham revelado mais contornos do negócio, a comunicação social inglesa adianta que os ‘spurs’ vão pagar dois milhões de euros (ME) pelo empréstimo, ficando também estabelecida uma cláusula de compra obrigatória de 15 ME caso o guardião participe num determinado número de jogos.

Esta será a terceira passagem de Gollini por Inglaterra, depois ter atuado nas equipas de formação do Manchester United, entre 2011 e 2014, e no Aston Villa, em 2016/17, antes de se mudar em definitivo para a Atalanta.

Pela formação de Bérgamo, disputou 112 jogos, tendo sido titular absoluto nas duas últimas temporadas, nas quais o conjunto comandado por Gian Piero Gasperini terminou em terceiro lugar na Serie A.

Gollini é o primeiro reforço assegurado por Nuno Espírito Santo para a temporada 2021/22, que marca a estreia do técnico à frente do Tottenham.