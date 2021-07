A escassos instantes do início da final de carabina 10 metros, no tiro, não era preciso perceber muito da modalidade para entender que existia uma clara favorita: a norueguesa Jeanette Hegg Duestad tinha registado a melhor marca na qualificação e, ao mesmo tempo, alcançou um novo recorde olímpico. Mas na final no Asaka Shooting Range, na primeira final de Tóquio 2020, Duestad não foi além do quarto lugar, falhou as medalhas e deixou que o nome a ficar para a história fosse outro.

Com 251,8, a chinesa Yang Qian venceu a primeira final dos Jogos Olímpicos, conquistou a primeira medalha de ouro dos Jogos Olímpicos e entrou diretamente para a história dos Jogos Olímpicos. A russa Anastasiia Galashina, que compete sob a bandeira do Comité Olímpico Russo, ficou com a prata e a suíça Nina Christen alcançou o bronze.

We have the first Olympic champion of #Tokyo2020! China's Yang Qian takes gold ???? with a new Olympic Record of 251.8 points.#Shooting @ISSF_Shooting pic.twitter.com/t0UVwUfXRP — Olympics (@Olympics) July 24, 2021

A atleta chinesa tem apenas 21 anos e nasceu em Ningbo, uma cidade na província de Zhejiang, na zona mais oriental do país asiático. Yang Qian acabou por conseguir superiorizar-se não só a Jeanette Hegg Duestad, que parecia ter o ouro na mão, como à teórica favorita, a indiana e número um mundial Elavenil Valarivan, que não foi além do oitavo lugar.

Recentemente, a jovem chinesa tinha mostrado que estava em boa forma numa competição algo atípica. A equipa olímpica de tiro da China, tanto masculina como feminina, não deixou que um surto de Covid-19 os proibisse de treinar e competir. Em março, os atletas realizaram uma competição online de dois dias, entre a comitiva olímpica e as províncias de Shanxi, Jiangsu, Zhejiang e Shanghai, em que cada equipa participou a partir do respetivo centro de treinos e através de uma transmissão online. Yang Qian, na carabina 10 metros, não deu hipótese e venceu a prova com distanciamento social.