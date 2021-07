A estafeta feminina australiana bateu este domingo o recorde do mundo dos 4×100 metros livres, nadando a distância pela primeira vez abaixo dos 3.30 minutos para conquistar o ouro nos Jogos Olímpicos.

Bronte Campbell, Meg Harris, Emma McKeon e Cate Campbell sagraram-se campeãs olímpicas com o tempo de 3.29,69 minutos, melhorando um recorde, fixado em 3.30,05, que já pertencia à Austrália desde abril de 2018.

Com as australianas a confirmarem o favoritismo, o Canadá e os Estados Unidos disputaram a prata, com as canadianas a levarem a melhor, em 3.32,78 minutos. As norte-americanas, que cumpriram os 4×100 em 3.32,81, ficaram com o bronze.