A portuguesa Teresa Bonvalot qualificou-se este domingo para a terceira ronda da prova inaugural de surf nos Jogos Olímpicos, na praia de Tsurigasaki, em Chiba, ao ser apenas batida pela norte-americana Carissa Moore, quatro vezes campeã do mundo.

A cascalense, de 21 anos, terminou no segundo lugar da bateria, com 9,8 pontos (5,1 e 4,7), ficando atrás de Moore (11,74), mas assegurando um lugar na luta por uma vaga nos quartos de final, relegando a equatoriana Dominic Barona (7,66) e a peruana Daniella Rosas (7,5) para a repescagem.

As duas primeiras de cada heat avançam diretamente para terceira ronda, prevista para segunda-feira, enquanto as duas últimas ainda vão disputar o acesso a a repescagem, em baterias com cinco surfistas que eliminam as duas últimas.

Frederico Morais desfalcou a representação lusa na modalidade estreante em Jogos Olímpicos, por estar infetado com o novo coronavírus. A prova de surf está calendarizada até 1 de agosto, na praia de Tsurigasaki, em Chiba, a cerca de 100 quilómetros de Tóquio.