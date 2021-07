As reações à morte de Otelo Saraiva de Carvalho evidenciam a principal característica do militar responsável pela estratégia e pela coordenação das operações da revolução do 25 de Abril: a contradição entre o estatuto de herói da revolução e a sua participação na organização terrorista FP-25 na década de 1980.

Otelo Saraiva de Carvalho morreu este domingo aos 84 anos. O capitão de Abril encontrava-se internado no Hospital das Forças Armadas há duas semanas.

“Consciente das profundas clivagens que a sua personalidade suscita”, Marcelo evoca Otelo como capitão de Abril

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, emitiu uma nota cautelosa de condolências à família de Otelo Saraiva de Carvalho em que recordou o capitão de Abril como uma figura controversa e causadora de “profundas clivagens” na sociedade portuguesa que a história terá de avaliar.

“Um dos mais ativos capitães de abril, exerceu funções muito relevantes durante a revolução e candidatou-se à Presidência da República em 1976. Afastado do poder na sequência do 25 de novembro de 1975, viria a ser considerado, pela Justiça, envolvido nas FP25, condenado e amnistiado“, começa por dizer o Presidente.

“É ainda cedo para a História o apreciar com a devida distância. No entanto, parece inquestionável a importância capital que teve no 25 de abril, o símbolo que constituiu de uma linha político-militar durante a revolução, que fica na memória de muitos portugueses associado a lances controversos no inicio da nossa Democracia, e que suscitou paixões, tal como rejeições”, continua Marcelo Rebelo de Sousa.

“O Presidente da República, consciente das profundas clivagens que a sua personalidade suscitou e suscita na sociedade portuguesa, evoca-o, neste momento como o Capitão que foi protagonista cimeiro num momento decisivo da História contemporânea portuguesa”, acrescenta o comunicado. “E relembra o que disse no último 25 de abril acerca da aceitação que os Portugueses devem procurar construir, todos os dias, relativamente a sua História Pátria.”

Manuel Alegre: “Bastou o que ele fez nesse dia para entrar na história”

Manuel Alegre disse, em declarações à SIC Notícias, que a coordenação das operações do 25 de Abril chega para que Otelo Saraiva de Carvalho seja lembrado como um herói, sem mencionar as polémicas posteriores do capitão de Abril.

“Como resistente, como exilado, como ex-preso político e como português fiquei sempre grato ao Otelo por aquilo que ele fez no 25 de Abril. Coordenou o 25 de Abril. O Otelo é esse dia, o dia da liberdade, a que o Eduardo Lourenço chamou a liberdade feita dia. Bastou o que ele fez nesse dia para entrar na história e é isso que fica no nosso sentimento, que fica na minha memória e penso que, também, na de muitos portugueses que se reconhecem nesse dia e no 25 de Abril”, disse Alegre.

Ferro homenageia “o maior símbolo individual do Movimento das Forças Armadas”

O presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, homenageou este domingo Otelo Saraiva de Carvalho, “o maior símbolo individual do Movimento das Forças Armadas”, que concretizou o sonho de todos os que “ansiavam por viver em liberdade”.

Otelo Saraiva de Carvalho, militar e estratego do 25 de Abril de 1974, morreu hoje de madrugada aos 84 anos, no hospital militar.

“Apesar dos excessos que se possam apontar, nomeadamente no período pós 25 de Abril, Otelo Saraiva de Carvalho foi, e será sempre considerado, o maior símbolo individual do Movimento das Forças Armadas”, pode ler-se numa mensagem de pesar do presidente da Assembleia da República a que a agência Lusa teve acesso.

Segundo Ferro Rodrigues, “por todos os democratas, que ansiavam por viver em liberdade e em democracia, Otelo Saraiva de Carvalho concretizou esse sonho”.

“No momento do seu desaparecimento, e pelo seu decisivo contributo, é justo render-lhe a mais sentida homenagem”, enalteceu.

O capitão de Abril que hoje morreu, segundo a mesma nota, foi “um dos estrategas da revolução” que devolveu a democracia a Portugal.

“Otelo Saraiva de Carvalho teve um papel fundamental no 25 de Abril, sendo de sua responsabilidade a elaboração do plano de operações militares que derrubou o anterior regime”, refere ainda Ferro Rodrigues.

Governo diz que Otelo é, “a justo título”, um dos símbolos do 25 de Abril

“Otelo Saraiva de Carvalho foi o coordenador operacional da ação militar do Movimento das Forças Armadas, que, no dia 25 de abril de 1974, derrubou o regime do Estado Novo, pondo fim à mais longa ditadura do século XX na Europa e abrindo caminho à democracia”, diz o Governo num comunicado enviado pelo gabinete do primeiro-ministro.

“A capacidade estratégica e operacional de Otelo Saraiva de Carvalho e a sua dedicação e generosidade foram decisivas para o sucesso, sem derramamento de sangue, da Revolução dos Cravos. Tornou-se, por isso, e a justo título, um dos seus símbolos. Neste dia de tristeza honramos a memória de Otelo, como um daqueles a que todos devemos a libertação consumada no 25 de Abril e, portanto, o que hoje somos.”

General Garcia dos Santos lembra capacidade de liderança de Otelo

O general Amadeu Garcia dos Santos, um dos militares que participaram na revolução do 25 de Abril ao lado de Otelo Saraiva de Carvalho, lembrou em declarações à RTP3 a capacidade de liderança do estratega da revolução.

“Conheci o Otelo ainda nos tempos da Escola do Exército. Ele era de uma arma diferente da minha, foi num período em que existiria pouco tempo depois a Guerra Colonial. Tivemos uma grande proximidade em termos profissionais durante esse período”, disse Garcia dos Santos, que mais tarde viria a integrar o Movimento das Forças Armadas.

“A certa altura, quando se dá a decisão de que a ação do MFA tinha de ser o derrube do regime, sou contactado pelo Otelo pessoalmente no sentido de preparar em conjunto com ele a ordem das operações dessa operação. Assim foi. Ele contactou-me, na sequência daquilo que já tínhamos combinado, que já tinha sido tratado nas reuniões do MFA, e entrega-me um exemplar da ordem de operações, no sentido de eu preparar a parte de comunicações”, recordou o general.

“O Otelo Saraiva de Carvalho tinha uma grande capacidade de liderança. Tinha alguns defeitos, como é óbvio, nenhum de nós é perfeito, mas tinha uma capacidade de liderança muito grande. Essa terá sido a razão principal da escolha do MFA para líder da operação.”

PCP diz que este não é o momento para registar “atitudes e posicionamentos” do percurso político de Otelo

O Partido Comunista Português reagiu à morte de Otelo Saraiva de Carvalho num comunicado com três frases em que rejeitou a referência às polémicas do período pós-revolucionário, incluindo a pertença às FP-25, no momento da morte do militar.

“De Otelo Saraiva de Carvalho deve registar-se no essencial o seu papel no levantamento militar do 25 de Abril. O momento do seu falecimento não é a ocasião para registar atitudes e posicionamentos que marcaram o seu percurso político. O PCP endereça as suas condolências à família e à Associação 25 de Abril”, diz o partido.

Coronel Rodrigo de Sousa e Castro assinala “bom coração” de Otelo que permitiu revolução sem vítimas

Na SIC Notícias, o coronel Rodrigo de Sousa e Castro, o também capitão de Abril que foi porta-voz do Conselho da Revolução depois de 1974, lembrou o “bom coração” de Otelo Saraiva de Carvalho.

“Todos nós que lidámos com o Otelo estamos chocados, estamos tristes, de vermos desaparecer um camarada que muito para além de ter sido o comandante das operações militares, portanto o primeiro de entre todos nós, foi ele que efetivamente dinamizou e elaborou a ordem de operações. Ele foi a cabeça, o principal, que nos trouxe no fundo a liberdade a todos nós, incluindo a nós que participamos nas operações”, disse.

“Queria realçar a personalidade de Otelo. Era um homem bom. Nas reuniões conspirativas, ele sempre nos disse: ‘Façam tudo, mas evitem qualquer tipo de violência.’ Foi assim que o 25 de Abril chegou ao fim sem uma única vítima. Deve-se isso ao Otelo, àquele bom coração que partiu hoje. Que era nosso amigo, mesmo quando estivemos em trincheiras diferentes, até opostas, como no caso do 25 de Novembro, nunca nos desconsiderou, sempre foi amigo. É um dia muito triste para todos os capitães de Abril.”

Isabel do Carmo. Morte de Otelo “acaba com uma época e uma utopia”

A ativista política e médica Isabel do Carmo lamentou a morte de Otelo Saraiva de Carvalho, considerando que, com o desaparecimento do militar e estratego do 25 de Abril de 1974, “acaba também uma época e uma utopia”

“Esta manhã [ao saber da notícia da morte] senti uma coisa, senti que acabou, que, com [a morte de] este homem, acaba também uma época, uma utopia. Senti isso, emocionalmente. Senti a perda, o desaparecimento. Já não vai ser possível falar com ele”, afirmou Isabel do Carmo a agência Lusa.

Para a antiga dirigente do extinto do Partido Revolucionário do Proletariado (PRP), movimento que exerceu actividade clandestina através das suas Brigadas Revolucionárias (no PRP-BR), Otelo é, juntamente com Vasco Lourenço, “o dirigente do 25 de abril [de 1974], do Movimento dos Capitães e do derrube da ditadura”.

“Esse é o Otelo, que depois foi general. Na altura do 25 de Abril [de 1974] era capitão, que dirigiu o movimento militar — não foi um golpe militar – com Vasco Lourenço [que, na altura, estava preso nos Açores]”, sustentou.

“Tivemos mais de 40 anos de ditadura, tivemos uma resistência continuada contra a ditadura e contra o fascismo, repetida, desgastante, com muita repressão, mas foi preciso um movimento que fizesse mesmo uma rotura e que derrubasse a ditadura pela força. Tinha de ser pela força”, acrescentou.

Isabel do Carmo, médica de Endocrinologia, Diabetes e Nutrição e professora na Faculdade de Medicina de Lisboa, onde se licenciou e doutorou, lembrou a liderança de Otelo no Comando Operacional do Continente (COPCON) durante o Processo Revolucionário em Curso (PREC).

“É, depois, aquele que afastou as chefias mais tradicionais e foi o chefe do COPCON e o COPCON, como movimento, foi quem apoiou os que estavam em baixo: os trabalhadores, as pessoas que estavam sem casa, as pessoas que estavam a ser exploradas nos campos. Esse é o Otelo. E é essa figura que preservo e que acho que o país deve preservar”, argumentou.

Para a História, prosseguiu, Otelo ficará como “o homem, entre outros”, do ’25 de abril’.

“Ficará para a História como o chefe, entre outros, que criaram um movimento que veio de baixo, não veio de cima, que derrubou a ditadura, que derrubou o fascismo em Portugal. Para mim, é esse que fica para a História. É o homem do 25 de Abril de 1974, entre outros.

Catarina Martins diz que Otelo merece ser lembrado como obreiro do 25 de Abril, facto “amplamente consensual”

A coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, preferiu lembrar Otelo Saraiva de Carvalho como “um dos obreiros do 25 de Abril, reconhecido estratega do golpe que nos devolveu a liberdade”

“Acho que isso é o mais importante em todo o seu percurso. Ser lembrado como um libertador do nosso país, que foi, e merece essa homenagem. Teve um percurso múltiplo, uma vida grande, também com… enfim. Mas acho que o mais importante é lembrá-lo como ele merece ser lembrado”, continuou Catarina Martins, sem comentar as polémicas subsequentes.

“Um dos libertadores do nosso país, foi estratega do 25 de Abril, devemos-lhe a democracia, a liberdade. Hoje, esse é o facto que é amplamente consensual, essa dívida de gratidão para com um construtor do 25 de Abril.”

Carlos Zorrinho: “A história julgará a sua coragem, o seu arrebatamento e os seus erros”

O eurodeputado socialista Carlos Zorrinho recordou, através do Twitter, Otelo Saraiva de Carvalho como “um forte símbolo de Abril”, sublinhndo que “a história julgará a sua coragem, o seu arrebatamento e os seus erros”.

Morreu Otelo Saraiva de Carvalho. A história julgará a sua coragem, o seu arrebatamento e os seus erros, mas ficará na nossa memória como um forte símbolo de Abril. Que descanse em paz. pic.twitter.com/apJD4EPLGd — Carlos Zorrinho (@czorrinho) July 25, 2021

José Gusmão diz que revolução “chega e sobra” para agradecer a Otelo

O eurodeputado José Gusmão, do Bloco de Esquerda, recordou Otelo de Saraiva de Carvalho sem mencionar as polémicas do pós-revolução. “Acordou o país para o ‘dia inicial’. Chega e sobre para o nosso mais profundo agradecimento”, escreveu Gusmão no Twitter.