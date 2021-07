Pelo menos dez pessoas morreram e 45 ficaram feridas num acidente com um autocarro que viajava este domingo de Frankfurt para a capital do Kosovo, Pristina. O acidente aconteceu na Croácia, perto da cidade de Slavonski Brod, numa autoestrada que liga a capital do país à fronteira. A informação foi noticiada pela estação pública alemã Deutsche Welle.

A causa do acidente, que ocorreu esta madrugada de domingo (às 6h locais, 5h de Portugal continental), ainda não é conhecida. Entre as 45 pessoas que ficaram feridas, pelo menos oito ficaram com ferimentos graves.

O primeiro-ministro croata Andrej Plenković publicou nas últimas horas várias mensagens no Twitter relativas ao acidente. Numa delas, expressava solidariedade e “profundas condolências” à família das vítimas, manifestando o desejo de que “os passageiros feridos recuperem”.

Posteriormente, já esta tarde, o líder do Governo croata publicou uma outra mensagem acompanhada por algumas fotografias, dando conta de que visitara os feridos hospitalizados em Slavonski Brod, agradecendo às equipas que acorreram ao acidente e que estão a prestar assistência médica aos passageiros feridos — a quem deseja uma boa recuperação — e voltando a expressar as suas condolências às famílias das vítimas.

U bolnici u Slavonskom Brodu obišao sam ozlijeđene u prometnoj nesreći nakon slijetanja autobusa s ceste. Zahvaljujem službama koje su izvrsno reagirale i pružile medicinsku pomoć i smještaj. Obiteljima stradalih i ????????narodu izražavam sućut, a ozlijeđenima želim uspješan oporavak. pic.twitter.com/SJpzZ7REZh — Andrej Plenković (@AndrejPlenkovic) July 25, 2021

Ainda não foram divulgadas informações sobre as idades e nacionalidades das vítimas mortais do acidente.