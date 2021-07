A cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos Paris2024 vai realizar-se no rio Sena e será um “evento único e revolucionário”, garantiu este domingo o presidente francês, Emmanuel Macron.

“Posso confirmar que a cerimónia terá lugar no Sena. Queremos proporcionar uma experiência inédita. A cerimónia será feita em barcas, em todos os espaços que o Sena oferece, num cenário urbano único”, afirmou o presidente, em entrevista ao jornal desportivo L’Equipe.

Macron, que está no Japão, onde assistiu na sexta-feira à cerimónia de abertura dos Jogos Tóquio2020, adiados por um ano devido à pandemia de covid-19, admitiu a vontade de querer oferecer um evento “popular e inesquecível”.

O presidente do comité organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Paris2024, Tony Estanquet, que acompanha Macron em Tóquio, reiterou a vontade de realizar grande parte do evento em estruturas já existentes, com mais de 97% dos gastos a serem assumidos por empresas privadas.

“Teremos os Jogos mais baratos dos últimos anos, pois 95% das instalações já existem”, disse Estanquet, antigo campeão olímpico de canoagem.

Paris será a próxima cidade a organizar os Jogos Olímpicos, sucedendo a Tóquio, que acolhe a competição até 08 de agosto, com muitas restrições devido à pandemia de covid-19, nomeadamente, a ausência de público nos recintos.

Em 2028 os Jogos Olímpicos e Paralímpicos decorrerão em Los Angeles, nos Estados Unidos, e em 2032 na cidade australiana de Brisbane.