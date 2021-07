Francisco Santos, numa excelente prestação, conseguiu este domingo estabelecer um novo recorde nacional dos 100 metros costas, ao fazer 54,35 segundos nas eliminatórias dos Jogos (menos 35 centésimos do que o anterior registo do recorde, pertencente a João Costa e conseguido nos Europeus de Budapeste, na Hungria, em maio).

Francisco Santos concluiu a prova na segunda posição da segunda série das eliminatórias. ocupando o lugar 28 da classificação geral.

Natural da Benedita, no concelho de Alcobaça, o nadador português já tinha, de certa forma, o sonho concretizado, como demonstravam as declarações à Lusa aquando da garantia do apuramento, em junho.

“Ainda não acredito que isto é real. Não tenho mesmo palavras para descrever. […] Não tinha garantias de que tivesse dado [para o apuramento], e aconteceu. Estou mega feliz, não consigo descrever por palavras”, confessou.

Pois bem, não só foi real, como ainda valeu um novo recorde nacional.