O golfista português Ricardo Melo Gouveia venceu este domingo o Challenge de Itália, com uma grande exibição no traçado Par 71 do Margara Golf Club, e conquistou o seu quarto título do Challenge Tour.

O profissional português, que partiu da terceira posição para a quarta volta, completou os últimos 18 buracos com 64 pancadas, sete abaixo do Par, graças a um desempenho isento de falhas e repleto de sete ‘birdies’ (uma abaixo) nos buracos 3, 5, 7, 8, 9, 13 e 17.

“Senti-me sempre no controlo do meu jogo durante a volta de hoje. A diferença esteve nos ‘putts’. Meti alguns ‘putts’ importantes, tanto no ‘front nine’ como no ‘back nine'”, explicou o jogador natural de Lisboa.

Depois de assumir no final da terceira jornada, em declarações à Lusa, que o principal objetivo era ganhar o torneio, Melo Gouveia totalizou 268 pancadas (67+68+69+64), 16 abaixo do Par, e deixou a dois ‘shots’ de distância o austríaco Lukas Nemecz na segunda posição do ‘leaderboard’.

Ricardo Melo Gouveia, que havia iniciado a prova no sétimo posto, foi subindo de rendimento e, após ascender ao quinto lugar na segunda ronda, colocou-se isolado na terceira posição, antes do ataque final ao título, o quarto da carreira após os triunfos no EMC Golf Challenge Open, em 2014, também em Itália, no AEGEAN Airlines Challenge Tour by Hartl Resort e no NBO Golf Classic Grand Final, em 2015.

“Foi uma semana inacreditável para mim. Fui jogando melhor a cada dia que passava, apesar dos resultados não mostrarem isso. Hoje senti-me muito bem e fiz um dos melhores aquecimentos de sempre. Sabia que tinha de colocar pressão desde o início e fazer o meu jogo. Consegui isso mesmo e resultou muito bem”, contou, revelando ainda ter passado momentos difíceis nos últimos anos e ter começado a jogar melhor após o confinamento.

Graças à vitória no Challenge de Itália, no seu 11.º torneio da temporada, o jogador português, de 29 anos, sobe ao terceiro lugar no ‘ranking’ do Challenge Tour, hierarquia que venceu em 2015, e já tem praticamente garantido o acesso ao European Tour na próxima época.

A jogar igualmente em solo transalpino, Tomás Bessa contabilizou um agregado de a 281 ‘shots’ (71+68+70+72), três abaixo do Par, e integrou o grupo de seis jogadores que partilharam o 38.º posto da classificação.