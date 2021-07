Em atualização

Morreu este domingo aos 84 anos de idade o capitão de Abril Otelo Saraiva de Carvalho, o coronel que arquitetou a estratégia militar da revolução do 25 de Abril de 1974, que liderou o COPCON durante o período do PREC, e membro das FP-25.

A notícia foi confirmada ao Observador pelo presidente da Associação 25 de Abril, Vasco Lourenço, que explicou que Otelo Saraiva de Carvalho se encontrava doente e internado no Hospital das Forças Armadas. Em março de 2020, Otelo já tinha estado internado praticamente duas semanas com uma insuficiência cardíaca.

Nascido a 31 de agosto de 1936 em Lourenço Marques (capital de Moçambique durante o tempo colonial, hoje Maputo), Otelo Saraiva de Carvalho entrou na carreira militar ainda durante a juventude.

Já na década de 1970, Otelo Saraiva de Carvalho foi uma das principais figuras do Movimento dos Capitães, que depois se viria a transformar no MFA, e seria ele a planear e a dirigir as operações militares da revolução dos Cravos, a partir do quartel da Pontinha.

Apesar do papel fundamental na execução da revolução, Otelo Saraiva de Carvalho estava longe de ser uma figura consensual no país, sobretudo devido à sua participação nas FP-25, organização terrorista de esquerda radical que atuou em Portugal durante as décadas de 1970 e 1980 e que havia sido fundada por dissidentes do PCP no período pós-revolucionário.

As FP-25 foram responsáveis por mais de uma dezena de mortes em vários atentados e assaltos.

Otelo Saraiva de Carvalho foi condenado a 15 anos de prisão pelos crimes da associação terrorista no final da década de 1980, tendo cumprido pena de prisão, até que a Assembleia da República aprovou uma amnistia para os elementos das FP-25 que estavam presos.

Depois da revolução do 25 de Abril, Otelo Saraiva de Carvalho candidatou-se por duas vezes às eleições presidenciais. Em 1976, nas primeiras eleições em democracia, ficou em segundo lugar com 16,46% dos votos, apenas atrás de Ramalho Eanes. Em 1980, ano da reeleição de Ramalho Eanes, obteve 1,49% dos votos, ficando em terceiro lugar.