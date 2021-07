Vítor Parati, de 53 anos, cantoneiro de profissão, é o cabeça-de-lista do PAN à Câmara de Valongo que, entre outras propostas, quer um autocarro do município a transportar gratuitamente os idosos para os cuidados médicos no concelho.

Sem experiência política, o candidato surge como a primeira tentativa do partido Pessoas-Animais-Natureza de ter representação no município do distrito do Porto, onde candidata ainda Sónia Bacelar Coutinho à Assembleia Municipal.

Além das preocupações com os animais – Vítor Parati revelou à Lusa que “um dos graves problemas no concelho é haver centenas de matilhas espalhadas pelas freguesias sem que o município tenha mostrado preocupação” e com a natureza, defendendo o “encerramento do aterro da Recivalongo”, na freguesia de Sobrado -, o candidato aponta, também, à questão da mobilidade.

Afirmando “preocupação com a população sénior”, o candidato defende o alargamento da rede da Sociedade de Transportes Coletivos do Porto até Sobrado, mas não só.

“Temos a intenção de colocar em circulação gratuitamente por todas as freguesias um autocarro municipal para servir as pessoas que vão a consultas aos hospitais do concelho, centros de saúde e clínicas. O autocarro funcionaria entre as 08:00 e as 20:00 e o acesso estaria garantido a quem comprovasse a necessidade de cuidados médicos”, explicou o candidato.

Voltando às questões ambientais, Vítor Parati reivindicou “total urgência na despoluição dos rios Leça e Ferreira e seus afluentes”.

“Fala-se muito na ligação entre municípios para despoluir o rio Leça, mas até hoje não passou do papel”, disse, explicando que para essa poluição contribui, por exemplo, o facto de “em Ermesinde, na Travagem, haver esgotos a céu aberto”.

Olhando para as eleições agendadas para 26 de setembro, o candidato confessou que seria “um bom resultado eleger dois deputados na Assembleia Municipal”, mas, também, que “já será uma vitória se conseguissem um”.

Em Valongo são também já conhecidas as candidaturas de Adriano Ribeiro (CDU), José Manuel Ribeiro (PS), atual presidente e que se recandidata, Miguel Santos (PSD), Maria do Carmo Lopes (Chega) e Armindo Ramalho (Movimento Valongo dos Cidadãos).

O executivo da Câmara de Valongo é composto por seis vereadores do PS e três do PSD.

As eleições autárquicas vão decorrer no dia 26 de setembro.

Em Portugal há 308 municípios (278 no continente, 19 nos Açores e 11 na Madeira), e 3.092 juntas de freguesia (2.882 no continente, 156 nos Açores e 54 na Madeira).