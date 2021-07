O líder do PS e primeiro-ministro, António Costa, salientou este domingo que a recuperação económica do país “tem que ser feita com os olhos postos no futuro”, considerando essencial assegurar condições às novas gerações para se autonomizarem.

“A recuperação económica tem de ser feita com os olhos postos no futuro e, por isso, os dois grandes motores dessa recuperação são enfrentar dois grandes desafios que temos pela frente – a transição climática e a transição digital -“, afirmou o secretário-geral do PS, que discursava em Coimbra, nos claustros do Convento de São Francisco, durante a apresentação do candidato socialista à Câmara Municipal de Coimbra, Manuel Machado.

Durante o discurso, António Costa destacou o “ambicioso programa” para assegurar habitação condigna aos “milhares de famílias” que não o têm, assim como “habitação a custos acessíveis às classes médias, em particular às novas gerações, e aos estudantes que se têm que deslocar para fazerem os seus estudos universitários”.

O investimento previsto de 2.750 milhões de euros previstos no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) permitem não apenas “contribuir para a reanimação imediata da economia”, mas também “resolver um problema estrutural do país”, notou.

“Se queremos manter entre nós as novas gerações, nós temos de assegurar condições para que as novas gerações possam ter autonomia de vida e viverem entre nós. Se queremos enfrentar o desafio demográfico, nós temos de criar condições para as novas gerações se autonomizarem e poderem construir a família que desejem construir”, frisou.

António Costa apontou também para os investimentos para melhorar a eficiência energética dos edifícios e a mobilidade, recordando que no caso da região de Coimbra já foi assegurada a verba necessária no próximo quadro comunitário para a aquisição de material circulante para que o Sistema de Mobilidade do Mondego “seja mesmo uma realidade”.

Na sua intervenção, o secretário-geral do PS recordou ainda a importância da reindustrialização no contexto da recuperação da crise provocada pela pandemia, apontando para o exemplo do Instituto Pedro Nunes (IPN), em Coimbra, e destacou também o papel que as autarquias terão nos mais variados investimentos previstos no PRR.

Durante o fim-de-semana, António Costa tem marcado presença na apresentação de vários candidatos autárquicos na região Centro.

Este domingo, além do candidato socialista de Coimbra, o líder do PS também estará na apresentação do candidato da Figueira da Foz e de Leiria.