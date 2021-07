Os horários do torneio de ténis dos Jogos Olímpicos Tóquio2020 vão ser revistos pela Federação Internacional de Ténis (ITF), depois de algumas queixas de jogadores, como o sérvio Novak Djokovic, devido à alta temperatura e humidade.

A informação foi avançada este domingo pelo diretor dos desportos do Comité Olímpico Internacional (COI), Kit McConnell, que explicou que o calendário das modalidades foi elaborado “para evitar as horas mais quentes do dia”.

“Isso não é possível em todas as modalidades, mas existem medidas extensivas para neutralizar o calor em todos os treinos e competições. A ITF está a estudar formas de abordar essa questão”, disse McConnell.

No sábado, o sérvio Novak Djokovic e o russo Daniil Medvedev solicitaram a alteração dos horários dos jogos devido à alta temperatura (mais de 32 graus Celsius) e humidade (cerca de 80%) que enfrentaram nos respetivos encontros, que tiveram início pelas 12:00 horas de Tóquio.

Para combater estas condições, a organização dos Jogos colocou um voluntário ao lado de cada tenista com um ar condicionado portátil, durante as pausas.