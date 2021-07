Uma avalanche que destruiu uma ponte, na aldeia de Kinnaur, no estado de Himachal Pradesh, na Índia, causou a morte a nove pessoas este domingo. Uma das vítimas foi uma médica de 38 anos, Deepa Sharma, que, momentos antes do acidente, publicou duas fotografias nas suas redes sociais no local onde ocorreu a tragédia.

De acordo com o que Polícia Fronteiriça Indo-tibetana (ITBP, sigla em inglês) avançou à Reuters, várias pedras acabaram por atingir um autocarro onde estavam onze pessoas. Nove acabaram por morrer e duas ficaram feridas.

#WATCH | Himachal Pradesh: Boulders roll downhill due to landslide in Kinnaur district resulting in bridge collapse; vehicles damaged pic.twitter.com/AfBvRgSxn0 — ANI (@ANI) July 25, 2021

Oito das vítimas mortais eram turistas, apurou a imprensa local, e estavam de passagem em Kinnaur, após terem estado em Chhitkul, uma aldeia na fronteira entre a Índia e o Tibete (região autónoma governada pela China) e que é um dos principais pontos turísticos indianos.

Deepa Sharma era uma das turistas que acabou por morrer na sequência da avalanche. Na sua conta pessoal do Twitter revelou várias fotografias na aldeia. “Estou no último ponto da Índia onde os civis são permitidos” e a “vida não é nada sem a mãe natureza”, escreveu. Ao que apurou o The Independent, a médica de 38 anos estava de férias na região.

Standing at the last point of India where civilians are allowed. Beyond this point around 80 kms ahead we have border with Tibet whom china has occupied illegally. pic.twitter.com/lQX6Ma41mG — Dr.Deepa Sharma (@deepadoc) July 25, 2021

Life is nothing without mother nature. ❤️ pic.twitter.com/5URLVYJ6oJ — Dr.Deepa Sharma (@deepadoc) July 24, 2021

O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, já mandou as “mais sinceras condolências às famílias daqueles que perderam as suas vidas neste acidentes”. “Está a ser feito de tudo para tratar os feridos do acidente”, assegurou, de acordo com a Reuters.