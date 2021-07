A auditoria à reestruturação da dívida de Luís Filipe Vieira ao Novo Banco foi remetida esta segunda-feira à comissão parlamentar de inquérito à gestão do banco numa altura em que os deputados estão já a votar as propostas de alteração ao documento proposto pelo relator Fernando Anastácio.

De acordo com a informação recolhida pelo Observador, a auditoria pedida pelo Fundo de Resolução ao Novo Banco — e que demorou mais de um ano a ser feita — deixa de fora a operação mais polémica relacionada com a venda do crédito da Imosteps a um grande desconto que acabou por ir parar às mãos do empresário José António Santos, sócio de Vieira e acionista do Benfica. A Imosteps que detém direitos de construção no Brasil ficou de fora da reestruturação da dívida de Luís Filipe Vieira e é um dos focos da investigação do Ministério Público que levou à detenção do então presidente do Benfica e do empresário dono da Valouro.

Os documentos a que o Observador teve acesso da auditoria realizada pela BDO centram-se na reestruturação da dívida associadas às principais empresas imobiliárias de Vieira, a Promovalor e a Inland, feita em 2017.

A auditora considera que a solução de transferir os ativos e passivos associados a esta dívida para um fundo de investimento foi um cenário favorável ao Novo Banco face a outras alternativas como a execução de garantias ou de avales pessoais. A transferência dos projetos imobiliários para um fundo apresenta maior probabilidade de salvaguardar o valor dos ativos. No entanto, assinala também que o banco não tentou fazer qualquer tentativa de venda prévia dos créditos do presidente do Benfica que se demitiu. E diz que com esta solução — em que a dívida ao Novo Banco será reembolsada com as receitas da exploração dos projetos imobiliários — o banco assumiu diretamente o risco do negócio.

Em linha com os reparos já feitos pelo Banco de Portugal, a auditoria alerta ainda para riscos e limitações que podem resultar em valores de recuperação mais baixos que os previstos, para além de custos acrescidos e não estimados.