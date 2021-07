"Bem-vindos a Brignoles". A nova vida do casal Clooney na Provença

A mudança do ator não é propriamente uma novidade. Em maio, circulava que os Clooney tinham debaixo de olho o magnífico edifício do século XVIII incrustrado na região da Provença, no sul de França, a um pulo de Brignoles, no coração daquela que é conhecida como a “Provença Verde”. No site da Leading Estates of the World, ainda é possível apreciar várias imagens do exterior e interior deste refúgio, que então ascendia no mercado aos 7.900,000 euros — e que pode espreitar na fotogaleria.

Remodelada de forma profunda em 1993 por Bruno Lafourcade, o especialista em restauração mais procurado no sul da França, que mantendo muitas de suas características originais, no total falamos de 900 metros quadrados de área construída, localizados num parque com 170 hectares, com lago, piscina, court de ténis, olival, campo de lavanda, e vinhedos. A escolha terá sido fácil para os Clooney, que de acordo com a Paris Match terão comprado a casa, mobilada, por videoconferência pelos tais cerca de 8 milhões de euros. Em junho, o processo ter-se-á acelerado, com a mesma revista a garantir que apesar de uma renovação completa ter sido empreendida pelos anteriores donos, Richard e Diana Wiesener, um casal australiano, Amal e George terão apostado em nova decoração e investido no reforço de segurança na área do jardim, de forma a garantir privacidade máxima para si e para os seus gémeos.

O repouso no paraíso depois de uma dura batalha

À Wine Spectator, o gabinete do presidente da câmara confirmou há dias que estava por fim resolvida uma disputa legal que envolveu os Clooney e outra parte interessada na propriedade em questão, também conhecida pela sua vinha — de resto, Canadel fica a escassos 30 minutos de distância de carro de Château Miraval, detido pelo ex-casal Brad Pitt e Angelina Jolie. Ainda mais próximo, a meros 20 minutos, situa-se Château Marguï, propriedade de George Lucas.

Foi precisamente há poucos meses, quando o interesse de Clooney se tornou público, que se soube que outro potencial interessado teria assinado um contrato de promessa compra e venda em agosto de 2020, por seis milhões de euros. Nesse mesmo mês, daria entrada com um processo no tribunal de Draguignan, contestando a transação. O advogado do queixoso, Guy Azzari, contava então que até chegar a julgamento o caso podia levar vários meses. Em nenhum momento, no entanto, surgiu a informação de que os Clooney estariam em falha em todo este processo, que acabou por ser resolvido de forma mais célere do que o inicialmente previsto. E George e Amal puderam assim instalar-se no seu novíssimo pied-à-terre.