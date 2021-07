Segundo a BMW explicou à imprensa alemã, em caso de acidente grave, o iX3 pode transformar-se num problema ainda maior. Em vez de proteger os utilizadores e permitir informar os restantes condutores da situação de perigo e solicitar ajuda aos serviços de emergência, o SUV produzido na China pode não ser capaz de fazer nada disto.

A marca germânica concluiu que os acidentes violentos podem originar uma sobrevoltagem do circuito de 12 volts do SUV, aquele que alimenta todas as funções do modelo, excepção feita para o motor que faz mover o veículo. Quer isto dizer que, depois da má sorte que é ter um acidente, os proprietários de um iX3 correm o risco de ter ainda mais dificuldade em resolver o problema ou em pedir ajuda.

Entre as funções que são afectadas pelo colapso do circuito de 12V figuram a iluminação do iX3, os piscas e as luzes de emergência, além do fundamental e-call, o sistema de emergência que é obrigatório em todos os veículos novos, sendo encarado como a primeira linha da defesa dos condutores e ocupantes no pós-acidente. Mas como o iX3 fica sem energia, não há forma de solicitar ajuda através de um sistema que, automaticamente, informaria os serviços de assistência/emergência da localização do veículo.

De acordo com a BMW, os SUV com a deficiência foram produzidos entre Julho de 2019 e Maio de 2021, envolvendo cerca de 5400 unidades. Na Alemanha há 2040 veículos com o problema, desconhecendo-se quantos modelos circulam em Portugal.

Segundo a marca, na Alemanha, 75% dos clientes já foram informados do problema e convidados a levar os seus iX3 à oficina, onde o defeito poderá ser resolvido num período inferior a uma hora.