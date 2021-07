Notícia em atualização

Um autotanque dos bombeiros da Figueira da Foz despistou-se esta segunda-feira numa rotunda próxima da Praia da Leirosa, na Estrada Nacional 109. O acidente fez dois feridos ligeiros, confirmou ao Observador fonte dos Bombeiros Voluntários da Figueira da Foz. O veículo ia a caminho de um incêndio florestal. As causas do acidente ainda estão por apurar.

O motorista do autotanque ficou com ferimentos ligeiros e seguiu para o Hospital da Figueira da Foz, disse Jody Rato, comandante dos bombeiros voluntários da Figueira da foz, em declarações à TVI. O autotanque não será mais utilizado “pelo menos para esta época”. É um veículo “tático de apoio ao combate” e tem oito mi litros de água. A causas para o despiste ainda não são conhecidas: podem estar relacionadas com “alguma questão mecânica” ou com a própria rotunda, que tem “algumas características especiais”, descreve.

O autotanque irá “fazer falta” no combate aos incêndios na região, mas o “mais importante é a saúde dos homens”, afirma o comandante.