Enviado especial do Observador, em Tóquio

Ninguém dava muito pelo Japão no skate. Nem muito nem pouco, não dava. Foi um erro, crasso. E, depois da conquista da medalha de ouro por Yuto Horigome na prova masculina de street, foi a vez de Mojimi Nishiya sair também vencedora do quadro feminino, havendo ainda espaço a mais um lugar no pódio para os nipónicos com Funa Nakayana a vencer o bronze. No entanto, a história do dia nos Jogos Olímpicos vai para a protagonista do outro país que também garantiu a segunda medalha na modalidade que faz a estreia na competição, o Brasil. E logo para Rayssa Leal, a menina de 13 anos que entrou nos corações da delegação canarinha e se tornou prata.