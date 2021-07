Foi um sucesso nas televisões do mundo inteiro, o que não quer dizer que a série tenha sido vista por toda a gente. Por isso, comecemos pela novidade. Depois do final da oitava temporada, em 2013, Dexter está de volta e este é o primeiro trailer do regresso:

Se gostou do que viu e não conhecia Dexter, tente voltar atrás no tempo e recupere os episódios perdidos. Esta é a história de um técnico forense ao serviço da polícia de Miami. No horário de trabalho, é especialista em analisar os padrões do sangue espalhado nos cenários de crime. No resto do tempo, é um serial killer que só mata gente má, um vigilante com enormes qualidades na arte de guardar segredos e nas técnicas de anatomia. E não leia mais nenhum parágrafo deste artigo, para não ter nenhuma desilusão.

Se já viu, se já conhece Dexter, então saiba que a personagem interpretada por Michael C. Hall regressa para dez novos episódios que mostram o que aconteceu depois de Dexter ter fingido a própria morte, ter fugido de Miami e ter começado uma nova vida.

Em “New Blood”, Dexter é Jimmy Lindsay, vive algures no estado de Nova Iorque, longe dos grandes centros urbanos, e tem uma loja que vende, entre outras coisas, armas, material de caça e lâminas variadas. O desafio é fugir da tentação e manter o segredo em relação à sua atual identidade, o que, de acordo com o trailer, vai ser difícil (até porque certamente acontecerão coisas, algumas delas sangrentas, caso contrário não faria sentido recuperar o herói).

A estreia da temporada 9 de Dexter está marcada para 7 de novembro, pelo menos na televisão americana. Ficamos à espera de informações sobre a sorte de Portugal neste regresso.