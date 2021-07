Os internamentos em enfermaria ultrapassaram as 900 camas ocupadas (919), algo que não acontecia desde meados de março (no fim da terceira vaga) e equiparável ao início da segunda vaga em outubro. Em dois dias Portugal aumentou o número de internamentos em 44 e 40 doentes, domingo e segunda-feira, respetivamente, segundo os dados do Boletim Epidemiológico da Direção-Geral da Saúde.

Portugal registou 955 internamentos a 16 de março — nessa data tinha 35.229 casos ativos e registava uma média de 513 novos casos (a sete dias). No dia 13 de outubro, registou 916 internamentos — tinha 32.064 casos ativos e uma média de 1.258 casos (a sete dias). Atualmente, Portugal tem muito mais casos ativos 53.996 (menos 205 nas últimas 24 horas) e uma média a sete dias mais alta, 3.161 novos casos, o que significa que a proporção de internamentos é menor.

Nas unidades de cuidados intensivos (UCI) estão mais cinco doentes do que no domingo. No total, são mais 17 do que na segunda-feira passada apesar de ter havido uma ligeira diminuição no início da semana. Portugal tem um total de 198 internamentos em UCI, a última vez que tinha estado acima dos 200 foi a 17 de março (205).

Portugal contabiliza um total de 954.669 casos de infeção desde o início da pandemia — mais 1.610 nas últimas 24 horas — e 17.301 mortes por Covid-19 — mais nove desde domingo. Mais de 1.800 pessoas recuperaram da infeção nas últimas 24 horas, mas estão mais 537 contactos em vigilância.

A incidência cumulativa continua a subir: de 418,3 para 427,5 novos casos por 100 mil habitantes (a 14 dias) em todo o país; e de 430,8 para 439,3 casos por 100 mil habitantes, quando considerado apenas o continente. O índice de transmissibilidade desceu ligeiramente, para 1,04, mas continua acima de 1 — o que significa que o número de casos continua a aumentar, mas está a abrandar o ritmo.

43% dos casos e mais de metade das mortes no Norte