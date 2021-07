Já não são rumores. “Bennifer” é mesmo real e quem fez questão de o comprovar foi a própria Jennifer Lopez, durante este fim de semana e a propósito da celebração do seu 52.º aniversário. A cantora publicou uma série de fotografias em biquíni no seu Instagram e a última desse rol acabou por surpreender todos os que ansiavam pela confirmação: um beijo apaixonado entre JLo e Ben Affleck. Parece que ao fim de tanto tempo, ainda há amor para celebrar entre estes dois, além de mais um aniversário.

Foi a bordo de um iate, ao largo de Saint Tropez, que o casal acabou por assumir pública e oficialmente a sua relação — ou melhor, o regresso de uma relação — já especulada há vários meses depois de relatos (e até de alguns momentos registados pelos paparazzis) de que estariam de novo a passar mais tempo juntos. Na altura, estavam ambos solteiros, uma vez que a cantora pôs fim ao noivado com Alex Rodriguez em abril deste ano e também o ator de 48 anos terminou o relacionamento de quase um ano com Ana de Armas no início de 2021.

As fotografias publicadas pela cantora de “Jenny from the Block” não deixam dúvidas relativamente à sua boa forma física aos 52 anos, nem da relação amorosa com Ben Aflleck, confirmada com uma imagem de um beijo apaixonado capturado pela fotógrafa Ana Carballosa que já soma mais de sete milhões de likes.

Uma fonte de Hollywood disse à revista People que os dois “estão loucamente apaixonados” e são “os amores da vida um do outro”, estando a “fazer tudo o que podem para que isto funcione”.

Os tablóides chegam até a chamar a relação de “Bennifer 2.0”, uma vez que o recém-assumido casal já tinha estado junto no início do milénio e, mais que isso, chegaram até a estar noivos um do outro entre 2002 e 2004. Ainda a propósito do seu aniversário, JLo publicou ainda um pequeno vídeo onde a cantora se mostra a posar para a câmara, sorridente e confiante.

Já na semana passada, o casal tinha levantado o véu daquilo que viria a confirmar no fim de semana, ao aparecerem abraçados numa fotografia publicada pela atriz Leah Remini a propósito do seu aniversário ainda em junho.