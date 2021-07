Enviado especial do Observador, em Tóquio

De uma forma quase acidental, e depois do balde de água fria que foi o teste positivo à Covid-19 de Frederico Morais mesmo em vésperas de embarcar para Tóquio, Portugal acabou por entrar na história olímpica do surf nos Jogos com a presença de Teresa Bonvalot na primeira eliminatória de sempre da modalidade no quadro feminino, onde garantiu passagem direta à terceira ronda num heat onde tinha também a americana Carrisa Moore, a equatoriana Dominic Barona e a peruana Daniella Rosas. Mas esse era apenas o início.

Depois de uma grande surpresa logo a abrir o dia, com a australiana Stephanie Gilmore (uma das favoritas à vitória) a ser eliminada nos oitavos pela sul-africana Bianca Buitendag, Yoland Hopkins, primeira portuguesa a entrar em ação esta manhã na praia de Tsurigasaki, garantiu a qualificação para os quartos após derrotar a francesa Johanne Defay com uma quarta onda pontuada de 6.17 que acabou por fazer toda a diferença no resultado final do confronto, que terminou com a vitória da atleta nacional por 10.84-9.40.

Assim, Yolanda Hopkins, que eliminou a atual número 2 do circuito mundial, terá agora pela frente nos quartos a surpreendente Bianca Buitendag, que afastou também a quinta da hierarquia principal do surf feminino. Ainda esta segunda-feira, Teresa Bonvalot faz o seu heat dos oitavos contra a brasileira Silvana Lima.

Desta forma, Portugal garantiu pelo menos mais um diploma numa modalidade de estreia nos Jogos Olímpicos, depois do oitavo lugar de Gustavo Ribeiro na final de skate que se realizou este domingo.

