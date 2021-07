O silêncio de funcionamento é uma das principais características dos veículos eléctricos, apreciado por muitos dos seus utilizadores. Mas há outros, sobretudo os que optam pelos modelos mais potentes, que sentem saudades do ruído rouco dos potentes motores a gasolina, especialmente quando soprados por um compressor volumétrico, o que levou a Tesla a abrir a possibilidade de cada proprietário escolher o ruído da sua preferência.

A opção está associada ao Model S Plaid, berlina familiar que monta dois motores que, entre si, fornecem 1020 cv, o que explica os 322 km/h de velocidade máxima e a facilidade com que vai de 0-100 km/h em apenas 2,1 segundos, tornando-o no carro eléctrico fabricado em grande série mais rápido e veloz do mundo. Aproveitando a obrigatoriedade de instalar no exterior da berlina altifalantes para emitir ruído a baixa velocidade para avisar os peões, a Tesla recorre a este mesmo sistema de som para emitir o roncar que mais agrada ao condutor.

Depois de instalar o ficheiro com o som pretendido, através de uma ligação USB, e seleccionar a “melodia” pretendida, é possível colocar o Plaid a roncar ao gosto de cada um. O som dado como exemplo pelo canal do YouTube Drag Times é o V8 do Hellcat, uma unidade imponente com 6,2 litros que, ajudada por um compressor volumétrico, faz a potência atingir 820 cv.

O facto de recorrer a um compressor volumétrico para incrementar a potência, em vez de um turbocompressor, permite ao Hellcat usufruir de um cantar mais audível, que fará as delícias dos condutores de modelos eléctricos saudosistas das unidades a combustão. Com a certeza que o ruído para avisar os peões é obrigatório e não faltarão outras opções, além do motor do Dodge, de sons a imitar naves espaciais a outras com a canção favorita. É tudo uma questão de gosto.