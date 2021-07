Li Fabin aproximou-se do local de competição, na hora dos 61kg do halterofilismo dos Jogos Olímpicos, e fez o movimento para levantar os 166kg que estavam no peso na primeira tentativa. Atirou a trave para cima, esticou os braços e procurar aguentar o equilíbrio — até aqui tudo normal. O que já não foi normal foi que Li Fabin, enquanto ainda tentava equilibrar-se, esticou a perna direita e ficou com todo o corpo (e os 166kg extra, cerca de três vezes o seu peso) assente apenas num pé.

???????? Li Fabin 李發彬 won ???? GOLD in the men's 61 kg class with a snatch of 141 kg, a clean and jerk of 172 kg, and a total score of 313 kg.

In the 1st attempt, Li demonstrated the "Golden Rooster Stand 金雞獨立" stunt, holding a 166 kg barbell with one foot. ???? ???????? pic.twitter.com/o9tu6gA1VU

— Pam W (@rowing_freak) July 25, 2021