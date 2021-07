“[Os Estados Unidos] estão a ir na direção errada”, disse Anthony Fauci em entrevista à CNN, referindo-se ao aumento do número de novas infeções, sobretudo entre as pessoas não vacinadas.

A nova onda da pandemia de Covid-19 no país está a acelerar mais rápido que a primeira e segunda, que aconteceram na primavera e verão de 2020, noticiou o STAT News.

O conselheiro do Presidente Joe Biden diz que esta “pandemia entre os não vacinados” é o principal problema, por isso apela a que as pessoas vão tomar a vacina. Há 30 estados que ainda não conseguiram sequer vacinar totalmente metade dos seus habitantes.

Nas últimas duas semanas, o estado que mais acelerou os novos casos foi o Louisiana — ainda mais rápido do que na grande onda do último inverno —, segundo os cálculos do STAT News, baseados nos dados da Universidade Johns Hopkins, Our World in Data e Centros para o Controlo e Prevenção da Doenças (CDC) norte-americanos.

O Louisina é também o estado com menor proporção da população vacinada (36%). Aliás, os cinco estados que mais aceleraram o número de novas infeções (Louisiana, Flórida, Arkansas, Missouri e Mississipi) têm todos taxas de vacinação abaixo da média nacional .

Esta nova onda, em parte causada pela variante Delta (que representa já mais de 80% dos novos casos), pode levar à tomada de novas medidas preventivas, incluindo voltar a recomendar o uso de máscara para as pessoas já vacinadas.

Outras das aparentes consequências da nova vaga com a variante Delta é o aumento do número de infeções entre as crianças, ainda que, para já, isso não se esteja a refletir em aumento dos internamentos até aos 12 anos.

Entre os 12 e os 17 anos, pelo contrário, os internamentos têm aumentado — e este é um dos estados com menor aceleração do número de casos (segundo os cálculos do STAT News). Nesta faixa etária há menos pessoas vacinadas: na Carolina do Norte, por exemplo, um quarto destes jovens está totalmente vacinado, contra 83% das pessoas acima dos 65 anos, refere o North Carolina Health News.

No Oklahoma, por sua vez, onde os novos casos estão a acelerar mais, há mais crianças a serem hospitalizadas com Covid-19, mais novas e com doença mais grave, noticiou um órgão de comunicação local afiliado à Fox.

O infecciologista acrescentou ainda que a toma da terceira dose, “provavelmente acontecerá” e começará por aqueles que têm o sistema imunitário mais debilitado, como transplantados, doentes a fazer quimioterapia ou pessoas com doenças auto-imunes.