Otelo Saraiva de Carvalho foi uma peça chave na madrugada do 25 de Abril e esse é um papel por todos reconhecido. Na hora da morte devemos olhar para o lado heróico e omitir as ligações ao extremismo e ao terrorismo? É ainda cedo para exprimir opiniões sobre uma das figuras mais controversas da História recente? José Manuel Fernandes considera que não e quer discutir o tema com os ouvintes.

