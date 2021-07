Portugal tem em curso um processo negocial com a Hungria, Itália e Bulgária para a compra de mais vacinas para a Covid-19, das farmacêuticas Janssen e AstraZeneca, adiantou esta segunda-feira o Governo, sem especificar quantas ou quando chegam.

Numa visita à Maternidade Alfredo da Costa, em Lisboa, onde foi reaberto o balcão Nascer Cidadão, para registo dos recém-nascidos, que tinha sido encerrado devido à pandemia de Covid-19, o secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales, confirmou o processo negocial em curso.

Segundo o deputado socialista Marcos Perestrello, em declarações no domingo à CMTV, as negociações seriam para a aquisição de 600 mil vacinas e Espanha estaria incluída entre os países com os quais Portugal estaria em diálogo, algo que Lacerda Sales não confirmou.

Não tenho conhecimento e não me parece que haja aquisições a Espanha. Há sim aquisições à Hungria, à Itália e estamos agora em processo de negociação com a Bulgária para o processo de aquisição de diferentes vacinas, quer da Janssen, quer da AstraZeneca nalgumas situações”, disse o secretário de Estado Adjunto e da Saúde, recordando que Portugal já tinha também adquirido 290 mil vacinas à Noruega.

Lacerda Sales não se comprometeu com um número total de vacinas a comprar, mas explicou que parte representam uma compra adicional, outras serão devolvidas aos países que agora as adiantarem quando Portugal receber as doses em atraso por parte dos fornecedores.