Os quatro portugueses entre os 20 e os 30 anos suspeitos de violarem duas jovens espanholas de 22 e 23 anos já foram ouvidos no tribunal de instrução criminal de Gijón, onde garantiram que as relações sexuais foram consentidas e alegaram inocência. Esta segunda-feira, deverão ser conhecidas as medidas de coação, após o Ministério Público espanhol terminar de recolher os depoimentos das alegadas vítimas. Caso está abalar Espanha e já motivou reações de várias personalidades da política espanhola.

Os quatro suspeitos permanecem detidos e estiveram esta segunda-feira no Palácio da Justiça de Gijón para que as alegadas vítimas pudessem proceder ao reconhecimento facial dos portugueses. A juíza encarregue do processo também aguarda pelos testes médicos realizados às duas jovens para avaliar os indícios de violação.

As duas mulheres, uma delas de Gijón e uma outra da cidade de Bergara, denunciaram a agressão sexual na esquadra policial, explicando que tinham conhecido um homem online, tendo-se encontrado num bar. Foram com ele para uma pensão onde este estava hospedado, no bairro El Carmen, para um encontro sexual.

Segundo o relato das vítimas, no caminho para a pensão juntou-se um outro homem e, ao chegarem à sala, encontraram dois outros portugueses que as obrigaram a manter relações sexuais com todos eles.

Seguidamente, as jovens foram transferidas para o hospital de Gijon para serem submetidas a um exame médico.

Caso motiva várias reações políticas e manifestações

Vários políticos espanhóis já reagiram ao alegado crime. Adrián Barbón, presidente da comunidade autónoma das Astúrias, demonstrou, na sua conta pessoal do Twitter, a sua “total e absoluta condenação à violação múltipla” e afirmou que o “machista agride e mata”.

El machismo agrede y mata, supone un ataque a la libertad de las mujeres. Mi total y absoluta condena por la violación múltiple en Gijón, con cuatro jóvenes detenidos por abusar sexualmente de dos chicas.

Asturias tiene que alzar su voz ante esta violación. No podemos callar. — ???? Adrián Barbón ???????? (@AdrianBarbon) July 24, 2021

Irene Montero, ministra da Igualdade do governo espanhol, disse, segundo o jornal El Comércio, que as mulheres espanholas não se podem “calar” nem “parar”. A parlamentar também chamou à atenção para a lei da liberdade sexual, também conhecida pela lei “só sim é sim”, e que as Astúrias deviam “apoiá-la”. Com a nova legislação — já aprovada pelo Conselho de Ministros espanhol –, é considerado um crime de violação todos os atos sexuais em que não exista consentimento, deixando a cair os crimes por abuso sexual.

Vários grupos também já convocaram manifestações por toda a Espanha incluindo Bergara e Gijon. Um dos protestos vai ocorrer esta segunda-feira, à frente da Câmara Municipal de Gijón, às 19 horas (18h em Portugal). A associação Libres y Combativas escreveu no Twitter que não vai permitir que “nem mais uma violação, nem uma agressão machista fiquem impunes”.