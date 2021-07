Um dia antes do Governo se reunir com os especialistas na reunião do Infermed, mais de uma uma centena de empresários da restauração pedem o fim das medidas restritivas para o setor, como a limitação dos horários ou a obrigação de realização de testes, na manifestação “SOS Restaurantes”.

“Estamos a reivindicar o fim destas medidas restritivas penalizadoras que tiveram um impacto terrível na restauração”, explica à rádio Observador, Daniel Serra, presidente da PRO.VAR, Associação Nacional de Restaurantes. O porta-voz fala em salas vazias e restaurantes que só funcionam graças às esplanadas, regras “altamente discriminatórias” que estão a ditar “a desgraça dos trabalhadores e das suas famílias” .

O grupo, que se manifesta simbolicamente em silêncio e apenas com alguns cartazes nas mãos, alerta para o desemprego na restauração, uma das áreas mais afetadas pela pandemia, e espera que o Governo passe as medidas agora obrigatórias para recomendações, de forma a “salvar a época alta”.

“As pessoas estão no fim da linha a viver uma situação insustentável. Aquilo que parece uma legislação inofensiva tem um impacto brutal”, sublinha Daniel Serra, recordado que os empresários da restauração estão desprotegidos e sem qualquer tipo de apoios. “Este ano estamos a perder bem mais do que no ano passado. É uma irresponsabilidade o Governo manter esta decisão.”