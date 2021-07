Depois de ter tido a mais quente semana do ano, Londres viu-se fustigada por uma forte tempestade neste domingo que provocou cheias e o caos na cidade durante várias horas. Várias estradas e estações de metro ficaram praticamente submersas, dois hospitais tiveram “problemas operacionais” e um festival de música acabou por ser cancelado. De acordo com o The Guardian, os bombeiros receberam cerca de 300 ocorrências em poucas horas no domingo relacionadas com as cheias.

O trânsito na cidade esteve fortemente congestionado e uma estrada teve mesmo de ser cortada no sudoeste de Londres, após três autocarros de dois andares ficarem presos debaixo de uma ponte devido às cheias. Outros condutores em Walthamstow, no nordeste da cidade, tiveram mesmo de abandonar os carros pois não cnseguiam conduzir. Segundo o que Polícia Metropolitana de Londres disse à CNN, houve uma “perturbação severa” nas estradas da cidade, principalmente na Estrada Circular Norte.

Além disso, as cheias também afetaram a rede de transportes públicos com algumas linhas de metro a ficar temporariamente suspensas. “Com várias rotas de autocarro suspensos e alguns serviços de metro afetados e estações fechadas, recomendamos fortemente que os clientes verifiquem as informações mais recentes antes de viajar para garantir que tenham uma viagem segura e tranquila”, lê-se no site da Transport for London (TfL)

Dois hospitais londrinos também ficaram alagados. O Newman Hospital indicou, na conta do Twitter, que parte das urgências “ficaram alagados” e pediu que “enquanto concertavam as coisas”, os utentes fossem “a outro hospital se possível”. Mensagem semelhante passou o Whipps Cross Hospital, que relatou num tweet que estava a “enfrentar problemas operacionais devido às chuvas intensas”: “Por favor utilize outro serviço de urgências se possível”.

We're currently experiencing operational issues due to the heavy rainfall. Please use an alternative A&E if possible. Thank you! pic.twitter.com/pLmUr2mu13 — Whipps Cross Hospital (@WhippsCrossHosp) July 25, 2021

Our Emergency Department has flooded in some areas. We're still here if you need us but to help us while we fix things please attend a neighbouring hospital if possible. Thank you! pic.twitter.com/AMCDQ6MEQT — Newham Hospital (@NewhamHospital) July 25, 2021

O terceiro dia do festival de música Standon Calling também teve de ser interrompido. Realizado ao ar livre, a conta do Twitter do festival recomendou a quem estivesse no recinto do festiva quel “deixasse o local o mais cedo possível”.

Unfortunately due to flooding we will no longer be able to proceed with the festival. If you can safely leave the site this evening please do so as soon as possible. We are working on getting everyone off site as safely and quickly as possible. — Standon Calling (@StandonCalling) July 25, 2021

A Agência Meteorológica Britânica deu conta que em partes de Londres chegou a chover 20 a 30 milímetros. No mês de julho, a capital costuma normalmente registar 45mm de precipitação. Segundo o que meteorologista Steven Keates disse à BBC, a tempestade foi causada por uma convergência de ar frio com ar quente, após o Reino Unido ter tido a semana mais quente do ano.