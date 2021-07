A dupla britânica Tom Daley e Matty Lee conquistou esta segunda-feira a medalha de ouro na prova de saltos para a água sincronizados masculina dos Jogos Olímpicos Tóquio2020, pondo fim à hegemonia da China nesta categoria.

“Eu salto há mais de 20 anos e estes são os meus quartos Jogos Olímpicos. Muita gente ter-me-ia posto de lado, por ser a pessoa mais velha [mas] estou na melhor forma possível, em termos físicos e mentais. Vir com o apoio do Matty para esta competição, e a forma como nos temos preparado… penso que estávamos com uma mentalidade imparável, este ano, e foi a primeira vez que consegui sequer pensar nisso: nós somos a competição a ser batida, e eles têm de vir atrás. Não sei, sinceramente, ainda nem consigo acreditar” na medalha de ouro, disse o veterano Tom Daley à BBC Sports, logo após o salto que garantiu a vitória e já de medalha de ouro ao peito. “Nem sequer pensei que conseguisse vir” a Tóquio, admitiu o nadador britânico.

Daley, medalha de bronze em Londres2012 e Rio2016, e o estreante Lee surpreenderam dupla chinesa Chen Aisen e Cao Yuan, favorita a uma terceira medalha de ouro, vencendo apenas por uma margem de 1,23 pontos, na prancha a 10m.

Os britânicos somaram 471,81 pontos na final, enquanto Cao Yuan e Chen Aisen ficaram nos 470,58, tendo ambos de se contentar com a medalha de prata. O bronze foi para Alexsandr Bondar e Viktor Minibaev, do Comité Olímpico da Rússia, que alcançaram 439,92.

A China vinha de uma sequência de quatro vitórias na prova sincronizada masculina, iniciada em Atenas2004, e conquistou 37 das 48 medalhas de ouro que estiveram em disputa nos saltos para a água nos últimos sete Jogos Olímpicos.