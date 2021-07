Em atualização

Uma explosão ocorreu esta terça-feira num parque industrial de empresas químicas na cidade alemã de Leverkusen, produzindo uma nuvem de fumo negro e levando as autoridades alemãs a considerarem o incidente como uma “ameaça extrema”, pedindo aos residentes que fiquem dentro de casa e mantenham as janelas e portas fechadas, avança a Associated Press.

Os funcionários do Chempark, em Leverkusen, que fica a cerca de 20 quilómetros ao norte de Colónia, disseram que os detalhes de como ocorreu a explosão ainda não são claros. Os trabalhadores adiantaram na rede social Twitter que os bombeiros e carros de deteção de poluição foram enviados para o local da explosão.

Chempark Leverkusen confirms an EXPLOSION at its plant – cause unknown currently!

Air tests are being conducted as fire services tend to the blaze. Chempark manufactures more than 5,000 different chemicals and pharmaceuticals, mainly for nitration and chlorination. pic.twitter.com/JLEMdpVzWu

— Dahlia (@TB_dahlia) July 27, 2021