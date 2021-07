A socialite norte-americana Paris Hilton está à espera do seu primeiro filho com o noivo Carter Reum, avança esta terça-feira a Page Six que apurou junto de fontes próximas da empresária de 40 anos.

O casal já se tinha manifestado anteriormente sobre o desejo de construir família, tendo até revelado em janeiro deste ano que Hilton teria até começado a submeter-se a tratamentos de fertilização in vitro. “Ele é o homem dos meus sonhos…[o Carter] é a 100% o tal”, disse Paris na altura no podcast Trend Reporter. “Nós falamos a toda a hora sobre planear um casamento e planeamos também o nome do nosso bebé e essas coisas”, referiu citada pelo Page Six.

Carter, também de 40 anos, e Paris Hilton ficaram noivos em fevereiro, depois de um ano de namoro. “Estou ansiosa por este novo capítulo e por ter um parceiro que me apoia tanto” disse Hilton à Vogue na altura. “A nossa relação é entre iguais. Fazemos um do outro melhores pessoas. A espera valeu a pena!”. Paris já esteve noiva várias vezes, a última foi em 2018 quando aceitou o pedido de casamento do ator Chris Zylka, em 2005 com o produtor Paris Latsis e em 2002 com o modelo Jason Shaw.

A notícia da alegada gravidez — não foi ainda confirmada oficialmente pelos representantes de nenhum dos dois — surge dias depois de a empresária, outrora conhecida pelo estilo de vida boémio, dizer numa entrevista à revista Stella que vai deixar de ir a festas. “Sou adulta agora, então a minha sala é um cinema”, disse. “Estou cansada de ir a festas. Nunca pensei vir a dizer isto. Eu costumava viver a vida noturna, agora não me podia estar a borrifar mais. Adoro estar em casa a ver Netflix e a cozinhar com o meu amor e os meus cães”, confessou.

Há semanas foi também anunciada uma nova série de culinária na Netflix e em nome próprio. “Cooking With Paris”, que estreia a 4 de agosto, vai seguir as aventuras na cozinha com a socialite que recentemente protagonizou um vídeo, que se tornou viral, onde cozinhava uma lasanha como, na verdade, só Paris o saberá fazer.