Uma baleia de 18,8 metros foi encontrada morta na segunda-feira passada, na praia de S. Romeu, situada em Salir do Porto, nas Caldas da Rainha. A carcaça foi retirada do local, às 15h15 desta terça-feira, aproveitando a ajuda da maré, e rebocada ao longo de três horas até ao porto da Nazaré, onde ficará pelo menos mais uma noite. As causas da morte ainda estão por apurar.

José Zeferino Henriques, Comandante da Capitania do Porto da Nazaré, adiantou ao Observador que está a ser estudada “uma outra solução” — juntamente com a Câmara Municipal das Caldas da Rainha e a Autoridade Marítima local da Nazaré — para conseguir remover o corpo do animal do local, isto porque o equipamento utilizado “não era o mais adequado”, descreve. Zeferino Henriques disse ainda, em declarações à TVI24, que a alternativa “poderá passar pela ajuda de uma empresa” no local. O comandante explica que esta é uma situação “muito especial” e que acontece “muito esporadicamente” — o que torna “difícil por vezes ter meios adequados”.

Por outro lado, o coordenador da Proteção Civil das Caldas da Rainha, Gui Caldas, explica que esta quarta-feira será feito um briefing “sobre a situação”. “Quanto mais depressa melhor”, adianta em declarações à TVI24. Isto porque o cadáver “liberta toxinas que não são favoráveis à água”, diz.

Uma baleia comum com 18,80 metros de comprimento e que se estima pese perto de 39 toneladas apareceu morta na manhã… Posted by JORNAL das CALDAS on Monday, July 26, 2021

A necropsia do cadáver será feita pelo Centro de Reabilitação de Animais Marinhos (CRAM), para “avaliar a causa da morte” e ainda para “recolher amostras”, disse ao Observador fonte do CRAM.

Francisco Ferreira, presidente da associação ambientalista Zero, explica à TVI24 que as causas para estes animais darem à costa podem ser variadas: “Desde a pura velhice”, doenças, até “não haver alimento suficiente”, ou ainda relacionadas com o clima. A causa mais comum está ligada com a “debilitação” dos animais — quando se perdem “do seu grupo” e, ao ficarem “mais sensíveis, acabam por falecer e dar à costa”.

Neste caso especifico, “muito provavelmente” a baleia já se encontrava “cadáver por alguns dias e acaba agora por dar à costa com as correntes”, afirma.