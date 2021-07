A companhia aérea angolana TAAG vai receber 1,8 milhões de euros pelo serviço de transporte dos bolseiros angolanos que estudam no Brasil, Cuba e na Rússia, segundo um despacho presidencial consultado pela Lusa.

O despacho, assinado por João Lourenço, autoriza a despesa e formaliza o procedimento de contratação simplificada, no valor de 1.334 milhões de kwanzas, justificando o recurso a esta modalidade mais célere pela urgência no transporte e atendendo a que a TAAG é a única companhia a realizar voos diretos, com destino ou origem nas cidades de São Paulo (Brasil), Havana (Cuba) e Moscovo (Rússia), a partir de Angola.

O contrato visa adquirir à TAAG transporte aéreo para os estudantes bolseiros do Instituto Nacional de Gestão de Bolsas de Estudo (INAGBE) em processo de formação no exterior do país, bem como a prestação de outros serviços especializados.

O diploma refere ainda o facto de ser também a única companhia aérea com disponibilidade para realizar voos ‘charter’ para o repatriamento de estudantes bolseiros no contexto de pandemia e prestar os serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, incluindo a locação de aeronave.

Os procedimentos e disponibilização dos recursos financeiros serão assegurados pelas ministras do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação e das Finanças.