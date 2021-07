Portugal registou mais 2.316 novos casos de infeção com SARS-CoV-2 e seis mortes por Covid-19, segundo o Boletim Epidemiológico da Direção-Geral da Saúde desta terça-feira. Destes, 66% tinham menos de 40 anos.

Os internamentos voltaram a subir, mas menos do que nos dois dias anteriores. São atualmente 928 internamentos em enfermaria — mais nove que na segunda-feira —, dos quais 200 em cuidados intensivos — mais dois desde o último boletim.

42% dos casos concentrados na casa dos 20 e dos 30 anos

As faixas etárias com mais novos casos, esta terça-feira, foram a dos 20 aos 29 anos, com 567 casos (293 nos homens e 271 nas mulheres) — e a dos 30 aos 39 anos, com 408 casos (213 entre as mulheres e 193 entre os homens).

Dos 10 aos 19 anos foram registadas 366 novas infeções e 327 dos 40 aos 49 anos, distribuídas de forma equitativa entre homens e mulheres.

O grupo onde se registaram menos novos casos foi o das pessoas com mais de 80 anos (45), seguido das pessoas entre os 70 e os 79 anos (68). Nos restantes grupos houve: 222 casos dos 50 aos 59 anos, 124 dos 60 aos 69 anos e 189 até aos nove anos.

No total, houve mais 40 novos casos entre as mulheres (1.176) do que entre os homens (1.136), mais quatro cujo género ainda não foi determinado.

Mais de 75% dos novos casos na região do Norte e LVT

A região Norte registou 920 novos casos (40%) nas últimas 24 horas e a região de Lisboa e Vale do Tejo registou 835 novos casos (36%).

Nas restantes regiões registaram-se 283 casos no Centro, 147 no Algarve, 66 no Alentejo, 34 nos Açores e 31 na Madeira.

Entre as seis mortes, quatro aconteceram na região de LVT, uma no Norte e outra no Centro.

Destes seis óbitos, cinco eram homens: dois com mais de 80 anos e os outros na casa dos 40, 60 e 70 anos. O único óbito entre as mulheres também foi acima dos 80 anos.

Menos 2.741 casos ativos nas últimas 24 horas

Esta terça-feira há mais 5.051 pessoas recuperadas da infeção e menos 457 contactos em vigilância (num total de 80.227). Há 51.255 casos ativos, menos 2.741 nas últimas 24 horas.

Desde o início da pandemia, registaram-se 956.985 casos de infeção com SARS-CoV-2 e 17.037 mortes com Covid-19.