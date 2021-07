Duas em cada 100 pessoas internadas com Covid-19 entre 28 de junho e 4 de julho já estavam completamente vacinadas contra a doença, revelou a Direção-Geral da Saúde (DGS) durante a reunião no Infarmed na manhã desta terça-feira. Nas unidades de cuidados intensivos (UCI), 5% dos internados também já tinham completado o esquema vacinal. Dados que mostram os efeitos positivos da vacinação.

O gráfico exibido por André Peralta Santos, diretor dos Serviços de Informação e Análise da DGS, demonstram que, no internamento geral nessa mesma semana, 68% dos doentes ainda não tinham iniciado a vacinação contra a Covid-19; e que 30% tinham a vacinação incompleta. Em UCI, a percentagem de doentes não vacinados é a mesma, mas 27% estavam a meio do processo e 5% estavam completamente vacinados.

No caso da vacinação incompleta, englobam-se não só os indivíduos que só receberam uma dose contra a Covid-19, mas também aqueles que tinham sido inoculados com a segunda dose há menos de duas semanas. É assim porque as autoridades de saúde entendem que só ao fim de 14 dias é que o organismo já terá desenvolvido a resposta imunitária à vacina.

Risco de morrer é menor entre os mais velhos, mas ainda justifica medidas concretas

Reforçando a ideia defendida por André Peralta, Ana Paula Rodrigues, do Instituto de Saúde Doutor Ricardo Jorge, falou também da importância da vacinação e de como tem ajudado a baixar a letalidade entre os grupos mais vacinados.

A letalidade registada, explicou, está em tendência decrescente,”em particular no grupo etário mais velho”, o que é explicado pela vacinação. “Temos atualmente um decréscimo importante”, sublinhou.

Apesar disso, argumentou que a fragilidade das pessoas mais velhas traz sempre um risco de morte acrescido.

De qualquer forma, alertou para o facto de entre as pessoas de idade mais avançada o risco é sempre significativo, devido à situação de maior fragilidade em que se encontram. Esse factor, defendeu Ana Paula Rodrigues, “justifica medidas específicas neste grupo”. Ainda assim, ressalvou que o “maior número de mortes nas pessoas mais velhas foi em pessoas não vacinadas”.

Quanto aos internamentos, a especialista sublinhou que dos 30 aos 39 e dos 40 aos 49 anos, apesar das incidências serem semelhantes à onda do outono, “temos mais internados do que seria de esperar se o comportamento fosse o mesmo o que pode justificar-se pela circulação da variante Delta”.

Ana Paula Rodrigues destacou ainda um aumento de internados nos cuidados intensivos entre os 20 e os 49 anos.