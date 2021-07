O golfista português Tiago Cruz regressou hoje aos triunfos, quase dois anos depois, no Santo Estêvão Golfe em Benavente, conquistando no ‘play-off’ o Xira PGA Open, torneio de seis mil euros em prémios monetários.

O campeão nacional de 2014 e 2015 terminou as duas voltas regulamentares do torneio organizado pelo Xira Golfe e pela PGA de Portugal empatado com Tomás Melo Gouveia, com 138 pancadas, 8 abaixo do Par.

Ambos dispuseram de ‘putt’ para ‘birdie’ (uma abaixo) no último buraco para vencer a competição, mas não converteram. No ‘play-off’, Tiago Cruz fez um ‘eagle’ (duas abaixo) no buraco 18 e conseguiu a vitória.

“O ‘putt’ do ‘play-off’ tinha demasiada linha, com duas lombas à esquerda. Era um ‘putt’ de 14 ou 15 metros e felizmente fiz um bom ‘putt'”, disse Tiago Cruz, que somou voltas de 68 e 70, face às 70 e 68 de Tomás Melo Gouveia.