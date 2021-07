Mais de metade da população portuguesa tem o esquema vacinal completo depois de ter recebido duas doses da vacina contra a Covid-19 ou uma dose no caso da Janssen, a vacina da Johnson & Johnson: são 5.389.935 pessoas, o que equivale a 52%.

Os dados fazem parte do relatório semanal de vacinação divulgado esta terça-feira pela Direção-Geral da Saúde. Segundo estes dados, 67% — ou seja, quase 7 milhões — têm pelo menos uma dose da vacina. Portugal já recebeu quase 13 milhões de doses reportadas pelo Infarmed; foram distribuída até ao momento 12.043.017 de doses.

O mesmo relatório mostra que 96% das pessoas com 80 ou mais anos têm a vacinação completa — no relatório anterior a percentagem situava-se nos 95% —, bem como 94% daquelas entre os 65 e os 79 anos. As percentagens são mais pequenas quando em causa estão os indivíduos entre os 50 e os 64 anos (82%), entre os 25 e os 49 anos (40%) e os 18 e os 24 (9%). Dos 0 aos 17, apenas 2.647 pessoas têm a vacinação completa, o que corresponde a 0%.

Considerando quem tem pelo menos uma dose da vacina, a distribuição pelos mesmos grupos etários é a seguinte: dos 0 aos 17 anos, 0% (3.872); dos 18 aos 24, 15%; dos 25 aos 49, 72% (na semana passada eram 66%); dos 50 aos 64, 93% e dos 65 aos 79, 99%.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo foram administradas 4.094.646 doses de vacinas, sendo que 65% das pessoas têm pelo menos uma dose e 51% da população residente tem a vacinação completa. Segue-se a região Norte, com 4.015.452 doses administradas — a percentagem correspondente à população residente com a vacinação completa é também 51%.

Embora o Centro (1.973.685), o Alentejo (556.583) e o Algarve (482.457) sejam regiões com menos doses administradas, a percentagem relativa à vacinação completa é mais elevada do que em LVT e no Norte do país: 56%, 58% e 52%, respetivamente. Nos Açores foram dadas 267.940 doses (53% das pessoas já têm a vacinação completa) e na Madeira foram 286.507 (metade da população está vacinada com as duas doses).

Na última semana foram atribuídas na região Norte 238.345 doses de vacinas contra a Covid-19, bem como 97.355 no Centro, 242.414 em Lisboa e Vale do Tejo, 20.166 no Alentejo, 31.590 no Algarve, 14.454 nos Açores e 18.804 na Madeira.

Em Portugal, a campanha de vacinação contra a Covid-19 começou a 27 de dezembro de 2020. Atualmente são administradas vacinas de dose única (Janssen) e de dose dupla (Pfizer/BioNTech, Moderna e AstraZeneca).