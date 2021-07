Morreu a avó da rainha Letizia. Foi uma das vozes mais populares das Astúrias e tinha 93 anos

A avó de Letizia, Menchu Álvarez del Valle, morreu esta terça-feira aos 93 anos. De acordo com a Vanitatis, a personalidade da rádio encontrava-se de boa saúde, apesar da idade avançada, deixando a família real espanhola de luto — a Casa Real ainda não fez qualquer comentário oficial. Não são para já conhecidas as causas da morte, mas alguns meios das Astúrias avançam que a avó paterna de Letizia terá morrido em casa, numa pequena aldeia no concelho de Ribadesella.

Menchu Álvarez del Valle, que durante décadas tornar-se-ia numa das vozes mais conhecidas das Astúrias dado o seu trabalho na rádio, nasceu em Santander, cidade localizada no norte de Espanha, em 1928. Mas foi em Oviedo que viveu desde jovem e onde casou, em 1949, com José Luis Ortiz Velasco (morreu em 2005 aos 82 anos na sequência de um problema pulmonar). Do casamento resultaram três filhos, incluindo o pai de Letizia, Jesús José Ortiz Álvarez, hoje com 72 anos.

A devoção pelo meio radiofónico fê-la trabalhar em mais de uma dezena de rádios só nas Astúrias, como recorda o El País, e alguns dos programas a que deu literalmente voz tornaram-se bastante populares. Menchu Álvarez del Valle chegou até a presidir à Associação de Rádio e Televisão das Astúrias entre 1974 e 1980. A reforma chegou com o início da década de 1990, embora continuasse ligada aos media através de projeto educativos.