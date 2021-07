Os desenvolvimentos do caso de Britney Spears parecem não ter fim. Agora, Mathew Rosengart, o seu atual advogado, deu finalmente entrada num tribunal de Los Angeles com um novo pedido para que Jamie Spears, o pai da cantora, seja retirado da tutela à qual está sujeita há 13 anos. O advogado quer que a tutela seja assumida unicamente por Jason Rubin, um conhecido conselheiro financeiro certificado e com poder jurídico.

Numa petição que deu entrada esta segunda-feira, 26, no tribunal, o advogado alegou que a “natureza venenosa dessa relação”, de Britney e do pai, estava a prejudicar a saúde mental da cantora e a sua capacidade de “continuar com a sua carreira extraordinária”, citado pelo The Times. Rosengart, que já antes representou alguns nomes famosos, como o realizador Steven Spielberg e os atores Ben Affleck e Sean Penn, entrou em funções a 14 de julho depois de a juíza ter aceitado que Britney Spears pudesse escolher quem queria que a representasse. Isto depois de Samuel D. Ingham III, que a representava desde 2008, aquando do início do processo, ter pedido a demissão do cargo poucos dias depois do depoimento da cantora.

No pedido, Mathew refere ainda que Jamie Spears terá lucrado muito ao longo dos últimos anos com esta posição de administrador da tutela que não tem qualificações sequer para a ocupar. O assunto será discutido numa audiência no Tribunal Superior de Los Angeles marcada apenas para 29 de setembro, com a presença da já conhecida no caso juíza Brenda Penny.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Na submissão desta segunda-feira, Rosengart chamou a tutela de “pesadelo kafkiano”, citado pela Reuters, tendo-se tornado num processo “tóxico” e “insustentável”. O advogado classificou a eventual remoção de Jamie Spears da tutela como um “passo inicial” que poderá ser seguido depois por uma tentativa de acabar completamente com a tutela que Britney carrega desde 2008.

O primeiro passo será assim que em tribunal seja então aceite o afastamento do pai da cantora, sendo este substituído por Rubin. No documento, o advogado pede que Jason Rubin seja capaz de revogar todas as outras restrições a que Britney está sujeita, incluindo o não poder fazer decisões sobre a saúde, dando poder a este novo conselheiro financeiro de procurar oportunidades relacionadas com compromissos profissionais.

Segundo a CNBC, Rubin é diretor da Certified Strategies, uma empresa com décadas de experiência em gestão financeira imobiliária, investigação de abuso financeiro de idosos, investigação de fraude de investimento e litígio de valores mobiliários. De acordo com o site da empresa, Rubin tem experiência na gestão de carteiras de fundos de mais de 35 milhões de dólares. A de Britney Spears está avaliada em 60 milhões.