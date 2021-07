Marcelo Rebelo de Sousa marcou esta terça-feira presença no velório de Otelo Saraiva de Carvalho, que considerou ser, independentemente “do juízo efetivo da história”, uma “figura cimeira no 25 de Abril”. O coronel que arquitetou a estratégia militar da revolução morreu no domingo passado, aos 84 anos.

Não havendo tradição de luto nacional na morte de militares de Abril, Otelo Saraiva de Carvalho não será exceção — apenas António Spínola teve direito a essa homenagem, mas por ter sido Presidente da República. Sobre esse assunto, Marcelo lembrou, em declarações aos jornalistas, que “o Governo tem poder para isso e só ele pode propor” o luto nacional. E afirmou que outras figuras que desempenharam um papel importante na revolução não tiveram luto nacional, como Salgueiro Maia e Ernesto Melo Antunes. Foi para “não abrir um debate sobre vários nomes cimeiros” envolvidos na revolução dos cravos, que o Governo não quis decidir nesse sentido.

Penso que para o Governo pesou o facto de figuras que já referi — Salgueiro Maia e Melo Antunes — não terem recebido essa homenagem. Olhando para trás, é pena que não tenham merecido, na altura não ocorreu”, afirmou o chefe de Estado às portas da Igreja da Academia Militar, em Lisboa.

Questionado sobre a figura controversa de Otelo Saraiva de Carvalho — sobretudo devido à sua participação nas FP-25, organização terrorista de esquerda radical fundada na década de 1980 e que atuou em Portugal durante no período pós-revolucionário —, Marcelo defendeu que “isso é um juízo que a história fará”.

“A história está cheia de personalidades que marcam momentos históricos e que, no entanto, antes e depois, foram controversas e tiveram momentos em que suscitaram paixões e rejeições. Faz parte da história e nós, quando aceitamos a história, aceitamos como um todo.” “Otelo Saraiva de Carvalho teve um papel [no 25 de Abril] para a história”, repetiu, um papel “cimeiro” e “proeminente” enquanto comandante operacional.

Garantido que muitos outros foram importantes no desenrolar da revolução, alguns deles já desaparecidos, Marcelo Rebelo de Sousa reiterou a sua visão sobre o papel de Otelo: “comandante operacional houve um: Otelo Saraiva de Carvalho”.

De acordo com a agência Lusa, ainda antes das 16h que existe uma fila com várias dezenas de pessoas à porta da capela da Academia Militar, onde decorre o velório. Além do Presidente da República, já por ali passou o Presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues.