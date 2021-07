Os efeitos da quarta vaga da pandemia na economia já se sentem em Portugal, mas o resto da Europa também já está a começar a registar uma queda em vários indicadores económicos, informa esta terça-feira o Público.

Um dos sinais mais visíveis desta tendência foi a quebra registada da confiança dos consumidores na zona euro, depois de uma subida forte e contínua desde março. Também na Alemanha, por exemplo, o indicador de confiança empresarial, calculado pelo think tank Ifo, registou uma inesperada descida de 101,7 pontos para 100,8 — a maior descida do ano.

“As dificuldades de fornecimento de componentes industriais e preocupações relativamente ao novo aumento dos números de infecções de Covid-19 estão a pesar na economia alemã”, assinalou Hans-Werner Sinn, presidente do Ifo, aquando da apresentação do indicador de confiança.

Apesar de já ser percetível económico da subida de casos em várias economias na UE, a quarta vaga de Covid-19 começou mais cedo em Portugal do que na generalidade dos restantes países. Assim, a confiança dos consumidores foi logo abalada em junho e isto deverá trazer uma desaceleração efetiva da economia já em julho, algo que o indicador diário de atividade económica, calculado pelo Banco de Portugal, também já pré-indica: na semana de 12 a 18 de julho registou-se uma queda 0,6% para -4,2%.

Esta desaceleração já verificada em Portugal dever-se-á repetir em outros estados-membros e pode colocar em causa o crescimento económico da zona euro. No início do mês, a Comissão Europeia tinha revisto em alta as estimativas para o crescimento da UE, mas o aumento de casos de Covid-19 ameaça novamente as perspetivas de retoma e chegar ao nível pré-crise no final deste ano.